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連續27天飆破百…美國南方多地區熱到刷新紀錄

40℃高溫捨不得開空調 風扇讓給孩子 杭州母熱死

中國新聞組／北京14日電
「入伏」後，杭州不少市民跑到防空洞內避暑。杭州四牌樓防空洞納涼點內不僅有桌椅、飲用水等，還提供免費WiFi。（新華社）
「入伏」後，杭州不少市民跑到防空洞內避暑。杭州四牌樓防空洞納涼點內不僅有桌椅、飲用水等，還提供免費WiFi。（新華社）

杭州熱浪持續發威，一名30多歲的家庭主婦，因家中經濟條件不好，為節省電費開支，與孩子兩人在家時特意不開空調，還將家中唯一的電風扇讓給孩子吹，導致自己罹患熱射病「被熱死」。

來源：YouTube

醫師問為何未及時送醫，婦人的丈夫還說「平時她不怕熱」，引來網友開罵。而連日近40℃高溫，杭州官方在地鐵及防空洞開放多處供民眾避暑，「八成都能坐滿」。

綜合媒體報導，杭州連續多日遭遇近40℃高溫侵襲，這名30多歲的母親，因家中經濟條件不好而節省電費開支，與孩子兩人在家時不開空調，還將家中唯一的電風扇讓給孩子吹。接導致她患上熱射病昏迷，直至她的老公夜晚收工回家才發現異常，隨後緊急送院搶救，惟已陷入深度昏迷，醫生竭盡全力仍無力回天。被問及為何未有及時送院時，她的老公還說，「平時她不怕熱。」

事件引發網民關注，「這點破電費比人命重要嗎？」「嫌空調費電不能多加一個風扇嗎，不知道說啥」、「她的孩子以後都會背負着因為媽媽把風扇讓給自己然後熱死的擔子。」、「有時候還是要想通一點，夏天就2個月，算它一個月1千塊的電費，2個月才2千。總比熱出病來好吧」、「你說吹不起空調我還可以理解，電風扇也吹不起？再不濟你自己拿個扇子扇扇唄。」

此外，杭州近日迎來今年首個「高溫紅色預警」，中午最高氣溫超過39℃。迎接酷暑，杭州也在地鐵及防空洞陸續開放多個地點提供當地民眾避暑。

值得一提的是，防空洞內除了配有水電、桌椅和免費WiFi等設備外，還有茶水、防暑藥品等物品。且防空洞內比洞外溫度低10℃左右，開放以來已吸引了不少當地居民來此學習和休閒。浙江國防動員辦公室表示，除了杭州外，台州、麗水、諸暨等地也開放了多個防空洞供民眾乘涼避暑。

杭州民眾徐先生稱，「我住在附近，電費要1度（人民幣)1元，全天候開空調有點『肉痛』。聽說地鐵站有納涼區，就和鄰居們一起來。」地鐵站候車大廳有空調，和室外相比，溫度至少低10度。

報導還提到，地鐵工作人員觀察，「80%的座椅都能坐滿」。還有一些民眾，「從家裡帶來地墊，直接鋪在地上睡起午覺」。

地鐵站 高溫 熱浪

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