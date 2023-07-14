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山西環衛工遭投訴被罰5元 懷恨在心竟殺害上司

中國新聞組／北京14日電
事發現場。（視頻截圖）
事發現場。（視頻截圖）

山西朔州市一名環衛工人王某因被拍照投訴，遭上司罰款5元人民幣，疑懷恨在心，將環衛隊長殺害，目前已被捕。

來源：YouTube

網傳視頻顯示，事發於朔城區民福花園小區附近，道路中央，一名疑似身著環衛工服裝的人員持械向倒地的一名人員施暴，有路人在現場勸阻，後持械者離開現場。

綜合媒體報導，商戶透露，11日早上8時多，王某與同事發生了口角衝突，然後就動手。據了解，王某動手的原因，是遭投訴地上有塑料袋，被隊長罰款5元。

對此說法，朔州市環衛清潔中心所屬的朔州市城市發展集團有限公司工作人員說，王某是朔州市環衛清潔中心管理的環衛工人，被害者是環衛隊隊長。11日下午公司有關領導組成了工作專班，到醫院去了解情況，但環衛隊長因搶救無效不幸身亡。環衛工被人拍照投訴就會被罰款，「這個屬於正常的罰款情況。」王某到底是不是受到投訴和罰款才施暴，還在進一步了解中。

警方通報稱，已將疑犯王某抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中。

民說，「對底層人的苛刻」、「老實人逼急了」、「我們這環衛工一年365天無休，真的不應該再壓榨他們了」、「他一年的收入還沒有非洲留學生一個月的補助高」、、「本來就很苦了，還要被欺壓」、「這些最底層的人一個月就那麼2000多塊，罰他幹啥呢」、「我們縣城只有1500，小鎮上聽說1400，有的地方才一千多」、「在我們河南，一塊錢兩個水煎包，2塊錢一碗八寶粥。5塊錢夠他足足吃一頓早餐了」。

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