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河北無辜男童遭跳樓者砸中昏迷7天 網怒：死都還要拉個墊背的

中國新聞組／北京14日電
事發時現場照片，左側凳子下為孫女士的兒子。（取材自極目新聞）
事發時現場照片，左側凳子下為孫女士的兒子。（取材自極目新聞）

河北滄州一名男童日前返家，未料被一名從17樓跳下的男子砸中重傷，昏迷至今，跳樓者當場身亡。男童母親聯繫輕生者家屬，卻索賠無果。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事發於7日晚9時許，男童小銘與母親在屋苑內玩耍，未料一名男子從17樓的家中跳下，砸中男童。跳樓男子因傷勢過重，當場死亡；男童被送院搶救，至今仍處於昏迷狀態。

母親孫女士稱，小銘全身多處骨折，因腦積水生命垂危，非常嚴重。出事至今，輕生男子家屬、屋苑物業未有出面協商男童的治療問題和賠償。求助泊頭市政府，政府建議走法律程序，拿到傷殘鑑定後將考慮起訴。

據了解，孫女士為萬和書香園小區住戶，而墜樓男子非小區住戶，樓棟每層都裝有防盜網，但該死者所墜樓的17樓為頂層。萬和書香園小區物業人員表示，小區的上樓頂的門一直是上鎖的，但當時這棟樓是有維修人員上樓施工，才將上樓頂的門打開了。

墜樓者的老家滄縣劉家廟鄉某村的一位村幹部曾表示：「他（墜樓者）的家裡條件不好，那邊說人都已經死了，他們也沒有錢可以賠償，如有需要我們會配合調查。」

泊頭市官方稱，社區、街道的領導已經去醫院看望過孩子。因為這是一起意外事件，且跳樓者已經死亡，當地只能協調多個部門嘗試多種渠道，對男孩的後續治療提供幫扶救助。

網民對此表示，「自殺傷及旁人，應該賠償！用死者遺產抵債」、「跳樓的人不值得同情，太可惡了，死都還要拉個墊背的，傷及無辜」、「這樣跳樓也沒人會同情」、「孩子太可憐了，太無辜了」。

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