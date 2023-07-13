警通報稱蛋糕店長未猥褻3歲童 女童母募款還發文 被控誹謗

女童母親拍視頻指控蛋糕店店長猥褻自己的女兒。（取材自中華網）

「蛋糕店長被指猥褻三歲女童」一事在警方出具「無違法犯罪嫌疑」的調查結論後，7月12日，涉事店長湯先生表示，他已就女童母親誹謗一事向無錫市惠山區人民法院提起訴訟，法院已立案。湯先生透露，事發以來自己不斷收到辱罵短信和電話，因為網絡暴力，他經營的門店也被公司關停。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此前，女童母親潘女士在多個社交平台上發文稱，3月29日，自己女兒下身痛且出現紅腫。經過惠山區中醫醫院診斷，女孩出現肛裂，外陰紅腫充血。經詢問，孩子說有人脫自己褲子，並指認了蛋糕店的店長。

經查，女童體內及所穿內衣未檢出男性DNA 。女童下身「稍紅、潮紅」診斷為幼兒外陰炎；肛裂診斷時間為4月18日，是在潘女士報警後20天，排除在3月29日前形成。視頻監控查看沒有發現湯先生和女童有可疑接觸，針對蛋糕店內監控出現視頻片段「缺失」的情況，經監控設備生產廠商和相關專家勘驗認定，該設備設置為移動偵測錄像，畫面內無明顯移動物體時設備自動停止攝錄，同時通過技術論證排除視頻被修改或刪除可能。

湯先生的妻子稱，他們已向法院提起民事訴訟，要求潘女士公開道歉恢復名譽，「能究刑事責任的話，我們絕對還要追究刑事責任」。湯先生妻子還表示，網絡暴力太可怕了，呼籲社會和職能部門要抵制整頓，她現在最大的心願是盡快能回歸平靜，平靜地過日子做生意，平靜地等待法院通知開庭。

江蘇無錫警方通報後，大批網友喊退錢。網友稱潘女士建了八個群，網友為她捐款人民幣幾十元到幾千元不等，一位網友直接捐款人民幣6000元（約836.9美元）。官方通報出來後，潘女士直接解散了群，拉黑了捐款的網友。

12日，潘女士表示，自己沒有開通過捐款，也未收取任何捐款轉帳，準備就此事報警。