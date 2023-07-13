搭車女：上鋪男凝視1小時 客服：無法限制 網：挺嚇人

視頻畫面顯示，男子臉部朝下，疑似在凝視女子。（視頻截圖）

山西一女子發視頻稱，她乘坐火車臥舖出行時，因被躺在上舖的男子長時間凝視而感到不適。客服回應稱，列車上暫時無法限制盯著人看的行為，如果乘客感到不舒服可以找乘警，或找列車員調換舖位。

來源：YouTube

猛獁新聞報導，視頻畫面顯示，男子臉部朝下，疑似在凝視女子。該女子稱，「一小時前就看到他這個姿勢，我玩手機中又看見，發現不對勁就走了。」

事件引發網友熱議，有網友表示，從女子視角來看，確實感覺像是上鋪男子在盯著她，但其實如果仔細看的話，不難看出，其實這名男子有的時候，眼睛看的是他自己的床，可能是在玩手機，而女子在看他的時候，男子感受到有人看自己，於是對視上了而已。

有網友表示，「挺嚇人的」、「保持這個姿勢一小時不累嗎」、「很不友好的眼神」、「作為男性，即便覺得女性好看，也要注意禮貌，不能說只能偷偷摸摸看，但像這名男子一樣一直盯著顯然不可取，被當壞人對待也是咎由自取」。也有網友表示，「他有沒有可能是睡著的，只是眼睛睜著」、「說不定人家沒看你，只是你們剛好對視了」、「有時候人在思考事情，眼睛是直視，但是沒在意看到的東西」。

另有網友表示，這名女子也並不能證明這名男子一個小時就完全在盯著她，她只是偶爾抬頭跟上鋪男子對視了幾眼而已，說一直被盯著，有些誇張了。還有網友表示，遇到這種事情可以找火車上的工作人員，或是上去跟上舖的男子協商，而不是在事後，沒有掌握證據就以受害者自居，認為這名男子可能會做出行為不軌的事情。