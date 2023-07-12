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處罰太重…台州農民宰豬賣出700元罰5萬 獲法扶改罰5000

中國新聞組／北京12日電
當事人妻子。（取材自澎湃新聞）
當事人妻子。（取材自澎湃新聞）

浙江台州一農民去年出售自宰豬肉收入700元（人民幣，下同，約97美元），後因違反「生豬屠宰管理條例」被罰款5萬元（約6957美元）。其妻表示，丈夫因車禍致殘，這一筆罰款家庭實在承受不起，幸虧有法律援助律師幫忙，罰款降為5000元。

綜合媒體報導，去年端午，涉案農民宰殺了一頭飼養生豬，豬肉分送給親友後還有剩餘，便由他妻子拿到村口售賣，共賣出15.625公斤，收款700元。當地執法人員判定這是非法售賣行為，當場扣押了剩餘的30.65公斤豬肉及切割刀具兩把，後經調查，對農民開罰5萬元。

來源：YouTube

據「生豬屠宰管理條例」，任何單位和個人未經定點不得從事生豬屠宰活動，違者由農業農村主管部門責令關閉，沒收生豬、生豬產品、屠宰工具和設備及違法所得。

事後，他們找到法律援助。律師主張，該農民是初次出售自宰豬肉，數量不多且未造成社會危害；且農民因車禍致殘，夫妻倆以務農為生，家庭經濟困難。

律師指出，該處罰援引的法律依據沒有錯，但執法人員機械地按照罰則執法，違背行政處罰法「過罰相當」原則，「此案罰5萬元，明顯不合理」。

最終，經仙居縣人民法院組織行政調解，執法部門綜合考量當事人情況，撤銷原處罰決定，並減為罰款5000元，農民表示接受。

對於此案，網友意見不一。有網友表示，「農民生活不易，處罰還是過重了」、「過年村里鄰居殺了豬，自己家也會買，這很難評」。還有網友認為，「私自屠宰的豬肉沒有經過檢疫，萬一出現食品安全問題，又要被噴執法不嚴了」。

近年來，與「過罰相當」的原則不符導致輿論熱議的例子還有不少。

河南洛陽一位大爺賣菜獲利21.05元被罰11萬元，行政機關申請法院強制執行時，法院認為行政機關有違過罰相當原則，處罰明顯不當，裁定不准予強制執行。

福建閩侯一老農因銷售不合格芹菜獲利14元被罰5萬元，又因未及時繳納罰款，被追罰5萬元。今年2月，當地市場監管局向法院申請強制執行，後經由法院裁定，認為處罰畸重，不准予強制執行。

河南 端午

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