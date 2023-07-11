她「要跟老公坐一起」女子高鐵拒讓座被罵「破壞家庭」

一名女子霸占買了對號座的女乘客位子被發現後，不但要求女乘客讓座以便她能和丈夫同坐，被拒絕後竟大罵女乘客「破壞家庭」。（視頻截圖）

日前在貴州一輛高鐵列車上，有一名女子只買了無座票，卻因為想坐在丈夫旁邊而霸占對號座，買了該對號座的女乘客上車後，要求女子離開，該霸位女子竟稱「要跟老公坐一起」拒絕離開，要求女乘客「讓位」被拒後，還大罵女乘客「破壞家庭」。事發過程被鄰座乘客錄下上傳網路，引發熱議。

來源：YouTube

橙柿互動報導，根據網民發布的影片，這名坐「霸王座」的女子，被購買對號座的女乘客要求離開位子後，並不願意起身，女乘客於是請乘務員到場調解，乘務員查驗確認女乘客買的就是該女子坐的位子後，要求女子讓座，但女子隨後稱坐在女乘客旁的男子是她老公，「都領結婚證，孩子都有一個了」，指責女乘客「破壞她的家庭」。

這段影片登上微博 熱搜，許多網民都認為女乘客沒有義務要讓座，「讓座是情分，不讓是本分」、「每個人都是買票上車，憑什麼讓座？」，也有人覺得女子的「破壞家庭」說詞太荒謬，「一個位置破壞家庭，這她這家庭也太脆弱啦」、「她坐她老公那行不行，兩個女生坐一起總行了吧」，也有人質疑為何夫妻倆為何不買連號座位，「應該是夫妻倆買的站票，一開始坐座位上了，她老公那個座位暫時沒人來，她占的座位女孩來了」。