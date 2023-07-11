我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

紐約皇后區秋園監獄 套網拆除建物 疑悄悄復工 華人痛批市府罔顧民意

她「要跟老公坐一起」女子高鐵拒讓座被罵「破壞家庭」

中國新聞組／北京11日電
一名女子霸占買了對號座的女乘客位子被發現後，不但要求女乘客讓座以便她能和丈夫同坐，被拒絕後竟大罵女乘客「破壞家庭」。（視頻截圖）
一名女子霸占買了對號座的女乘客位子被發現後，不但要求女乘客讓座以便她能和丈夫同坐，被拒絕後竟大罵女乘客「破壞家庭」。（視頻截圖）

日前在貴州一輛高鐵列車上，有一名女子只買了無座票，卻因為想坐在丈夫旁邊而霸占對號座，買了該對號座的女乘客上車後，要求女子離開，該霸位女子竟稱「要跟老公坐一起」拒絕離開，要求女乘客「讓位」被拒後，還大罵女乘客「破壞家庭」。事發過程被鄰座乘客錄下上傳網路，引發熱議。

來源：YouTube

橙柿互動報導，根據網民發布的影片，這名坐「霸王座」的女子，被購買對號座的女乘客要求離開位子後，並不願意起身，女乘客於是請乘務員到場調解，乘務員查驗確認女乘客買的就是該女子坐的位子後，要求女子讓座，但女子隨後稱坐在女乘客旁的男子是她老公，「都領結婚證，孩子都有一個了」，指責女乘客「破壞她的家庭」。

這段影片登上微博熱搜，許多網民都認為女乘客沒有義務要讓座，「讓座是情分，不讓是本分」、「每個人都是買票上車，憑什麼讓座？」，也有人覺得女子的「破壞家庭」說詞太荒謬，「一個位置破壞家庭，這她這家庭也太脆弱啦」、「她坐她老公那行不行，兩個女生坐一起總行了吧」，也有人質疑為何夫妻倆為何不買連號座位，「應該是夫妻倆買的站票，一開始坐座位上了，她老公那個座位暫時沒人來，她占的座位女孩來了」。

微博

上一則

遊麗江車上睡覺被叫醒 導遊怒：不尊重

下一則

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

延伸閱讀

「我喜歡妳」高鐵前副總 被控拉開女內衣性騷

「我喜歡妳」高鐵前副總 被控拉開女內衣性騷
港高鐵7.1起直達成都 首發團204元遊樂5天

港高鐵7.1起直達成都 首發團204元遊樂5天
中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次

中國暑運開始 國鐵北京局將發送旅客7115萬人次
青藏鐵路7．1起開始進入動車時代 時速可達160公里

青藏鐵路7．1起開始進入動車時代 時速可達160公里

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤