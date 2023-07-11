遭寶馬酒駕司機拖行2公里 她至今無法言語 一審判決出爐

謝女士面朝下被拖拽2100餘米。（取材自華商網）

湖南婁底去年發生一起寶馬駕駛酒駕撞人拖行案，一審日前宣判，肇事者肖某某被判處有期徒刑6年3個月。對次，目前仍在住院的受害者謝女士忿忿不平，還無法言語的她在寫字板上手寫「我不服判決，我要抗訴」，她的丈夫表示，將向檢察院抗訴。

華商網報導，車禍發生於2022年9月2日，當時28歲的駕駛人肖某某喝酒後開著寶馬車，在路上與被害人謝女士騎乘的二輪電動自行車追尾相撞，謝女士的褲子被轎車左前照燈燈腳卡住，但肖某某卻不停車，反而駕車逃離，導致謝女士在臉部朝下摩擦地面的狀態下被拖行逾2公里，直至肖某某開到市區一加油站 地段時，才被執勤交警截停查獲。

謝女士至今無法講話，只能在寫字板比劃著寫。（取材自華商網）

根據警方鑑定，肖某某犯案時酒精含量為124.51mg/100ml，屬於酒駕，且時速達每小時69公里，超速38%。謝女士則因被拖行2100多公尺，全身1/3的地方嚴重擦傷，造成特重型閉合性顱腦損傷，構成重傷二級。

經過10個月調查與審理，婁底市婁星區法院本月7日宣判，肖某某被以交通肇事罪判處有期徒刑6年零3個月。

報導說，謝女士因傷仍在住院，且仍無法言語，她的兒子表示，母親本想坐輪椅出庭，但最後因為血壓 太低，醫院不讓她離開。對於一審的判決，謝女士一家人都覺得「判得太輕了」，強調會繼續抗訴。

謝女士的丈夫周先生受訪表示，妻子得知一審判決後，情緒特別不穩定，「她哭了好長時間，不接受這個結果」。謝女士則透過視訊受訪，她在病床上，看起來頗吃力地用寫字板寫出：「我不服判決，我要抗訴」

周先生表示，飛來橫禍，讓他們四口之家的生活陷入困頓，他已經差不多10個月沒去上班。他說，妻子送醫至今已花了超過100萬元人民幣（約14萬美元），但肇事者目前只賠了13萬左右，「民事賠償我們還沒有提起」。