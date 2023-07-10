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山西男蹲守湖北1周砍死前女友 女方父母：非情侶

中國新聞組／綜合報導
網傳視頻中，一名身穿白色T恤的年輕男子被多人圍住。一旁有聲音在喊，「蹲下，不要跑」。(取材自瀟湘晨報)
網傳視頻中，一名身穿白色T恤的年輕男子被多人圍住。一旁有聲音在喊，「蹲下，不要跑」。(取材自瀟湘晨報)

山西一名女子日前遭埋伏在家附近一星期的男子駕車撞傷，嫌犯見女子沒死，立刻又將她抓進廁所連砍數刀致死。事情曝光一開始傳出雙方曾是男女朋友關係，疑似感情糾紛，不過女方父親出面否認：「我女兒說這個人在追求她，但我女兒覺得這個人性格不好，拒絕了他。」

瀟湘晨報報導，殺人的男子姓趙，案發後已被警方抓捕。

知情人士付姓男子說，事情發生在2日7時許，案發後他剛好經過現場，有同學是村委會的工作人員，參加了當時圍捕兇手的工作，便向其了解了事情前後經過。

付男稱，趙男與死者李姓女子是同學，都是在讀研究生，兩人談過一段時間戀愛，李女覺得趙男性格不是很好，提出分手遭拒。隨後，趙男在武漢租車開往李女居住的義和村，要求其退還戀愛期間諸多費用，李女不願與其見面。「那個男生不依不饒，在那個地方一直等那個女生」，付男稱，直到2日早上，該男子成功蹲守到李女，並開車撞向她，但被李女躲開。「車被撞得很嚴重，當時就熄火了。」

付男說，當時李女在躲閃車輛時摔倒在地，該男子從車上拿了管製刀具將其抓到公共廁所，將其砍死。「聽我同學說，比較慘烈。」

報導指出，然而死者李女的父親否認兇嫌與女兒曾是情侶，「我女兒說這個人在追求她。」李父說，在他的了解中，趙男多次糾纏威脅他的女兒。早在今年3月，趙男便來過村裡找過李女。後來他聯繫了趙男的父親，讓他將趙男帶回。

從在派出所了解到，6月9日，趙男父親曾在山西報警，並提醒李女，「兇手要過來把你們全家都殺」。因為李女當時不在家，打電話回來告訴爺爺奶奶「注意點。」之後李女曾去深圳找同學，在深圳再次報警。

「要是知道她當時去深圳是為了躲避趙男，我們就不會催她回來了。」李父稱，女兒回到老家山西，才在家練了三天車，就被殺害。

李父透露，趙男在村裡待了很多天，期間派出所出了三次警未找到人。6月29日，是李女最後一次報警，當時派出所要李女的爺爺把門關緊，不要隨便開門。「但就在離我房子可能還不到100米，有個小旅館，兇手就在那裡住旅館，住了幾天。」李父說。

至於趙男開車前來問李女要回戀愛期間的花費一事，李父認為不可能。「我從來沒有缺過她的錢，我女兒也很聽話的，她也不亂花錢，這個事情我覺得百分之百是謠傳。」

網傳視頻中，村子裡停了不少警車，多位村民聚在一起圍觀。(取材自瀟湘晨報)
網傳視頻中，村子裡停了不少警車，多位村民聚在一起圍觀。(取材自瀟湘晨報)

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