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陪女友看周董演唱會男孩 海南失蹤離奇溺亡

中國新聞組／綜合報導
女子發帖求助，尋找失蹤男友。(取材自紅星新聞)
女子發帖求助，尋找失蹤男友。(取材自紅星新聞)

中國一對情侶近日一起前往海口看周杰倫（周董）演唱會，在活動現場拍了不少放閃影片，在抖音平台獲得大量關注；不料兩天後，影片中的男友在海南萬寧一海灘遊玩時，離奇失蹤，找回時已經不幸身亡。兩人原本要在演唱會後結婚，如今天人永隔。

紅星新聞報導，女網友「barry海」5日在網上發文求助，希望有網友能幫忙尋人或者提供線索。她在文中稱，2日男友陪她一起看周杰倫演唱會，3日中午到達萬寧，4日傍晚6時許，男友在海南日月灣216健身房正對面的海灘玩水時失蹤。

9日，海南省公安廳海岸警察總隊第三支隊相關人員證實，失蹤男子人找到了，但不幸遇難。這位被找到的男遊客姓陳，現年28歲，來自四川。據知情人士提供的一份訃告顯示，陳男4日晚6時許在海南省萬寧市日月灣游泳，不幸被海浪捲走失蹤，6日下午4時在石梅灣海邊找到，法醫鑑定為溺亡。

報導指出，事發海灘附近商家表示，陳男是獨自下海，並未購買任何衝浪項目。小陳女友、網名「barry海」說，兩人感情很好，本打算看完演唱會回家鄉結婚。

海南省萬寧市禮紀鎮人民政府工作人員說，出事地點「是開放的地方，而且又沒公司收費。」他說，現在那兒也是個「景區」，以衝浪為主，鎮政府和村委會經常派人到日月灣海門遊覽區巡邏，限制遊客不要下海，但很多遊客都不聽勸。

這對情侶因到海口看周杰倫演唱會的視頻刷爆網路。(取材自紅星新聞)
這對情侶因到海口看周杰倫演唱會的視頻刷爆網路。(取材自紅星新聞)

周杰倫 警察 健身

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