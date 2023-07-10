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河南國企花千萬元買6輛環衛車 網友不解：價格為何這麼高

中國新聞組／北京10日電
供應商生產的路面吸塵車。（取材自企業官網）
供應商生產的路面吸塵車。（取材自企業官網）

河南中牟縣一國企花1160萬元（人民幣，下同）採購6輛新能源環衛車，平均一輛車價格為193萬元，被質疑為何環衛車輛價格會這麼高？供應商回應是是正常價格。

上游新聞報導，河南鄭州中牟縣一國有汽車租賃公司計畫採購6輛新能源環衛車，項目預算金額為1160萬元，平均一輛車價格為193萬元。

據招標公告顯示，該項目為單一來源採購，採購方為中牟縣牟中汽車租賃服務有限公司，擬定的唯一供應商為河南華路汽車有限公司；採購需求為5輛新能源電動吸塵車和1輛新能源抑塵車，預算金額為1160萬元。一台環衛車平均價格近200萬元，有網友表示不解，為何環衛車輛價格會這麼高？

中牟縣該採購項目代理機構工作人員表示，關於車輛的具體價格不方便透露。「因為充電設備、變壓器都是有配套。吸塵車要稍微貴點，一個縣級市的採購也就那樣了，差不多一輛這種電動車的價格，也就是在100萬接近200萬元。你看洛陽和其他地方，他們招標單價也都差不多。」

該項目採購代理機構以及供應商回應稱，新能源環衛車造價本來就較高，其他地區也有類似價格的採購。6輛環衛車總價1000多萬元是正常價格，「只是大家可能不太了解情況。」

該公司的王經理說，他們生產的新能源環衛車是高科技產品，「整車配套加起來的話，差不多就是100多萬元，也是經過物價部門核准的。」

中牟縣城管局、縣環衛大隊以及縣財政局的值班人員都表示，對此事不太清楚。

河南 預算 電動車

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