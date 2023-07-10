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濟南大學每月給留學生3萬元補助？網炸鍋 校方：實為1000元

中國新聞組／北京10日電
網傳的「校外人員勞務發放表」。（取材自紅星新聞）
網傳的「校外人員勞務發放表」。（取材自紅星新聞）

近日網上流傳一份疑似濟南大學「校外人員勞務發放表」，其中給留學生每月發放2萬9000元至3萬元（人民幣，下同）的高額補助，引發許多網友的關注。校方對此表示，這張表格照片並未拍全，後面標註了每月的發放金額其實是1000元，目前學校已經對此造謠行為報警。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網上圖片顯示，這份「校外人員勞務發放表」屬於濟南大學國際教育學院，發放內容為4名留學生的2023年7月份省政府生活補助，表上信息還顯示這筆錢來自於「省政府獎學金」項目。

該表格為2023年7月省政府生活補助發放。單位為濟南大學，部門名稱為國際學院，項目名稱為省政府獎學金。該單據上有四人的證件號、姓名銀行帳號及開戶行。四人中，三人的留學生生活補助等免稅項目為2萬9000元，一人為3萬元。表格的最後一欄中，僅看到「元/月」等字樣，明顯可以看到後部並未完全拍出。

這份疑似給留學生發放補助的發放表被發到網上之後，引起了不小的爭議，絕大多數網友認為給留學生的補助標準過高。「3萬元可能比很多國內大學生一年的生活費和學費加在一起都要高了，但是一個留學生一個月卻可以拿到這麼多錢，真的合適嗎？有衡量的標準嗎？」一位網友表示。

濟南大學校辦一位工作人員回應稱，網傳圖片沒有拍全表格，後面的「單價、數量」部分都沒有拍出來，只拍到了前面。實際上表格後面1000元/月的數目寫得很清楚，還有29個月和30個月的統計數量，這個圖都沒有完整地截出來。學校已經對此事進行報警，後續由網警介入處理。

留學生 教育

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