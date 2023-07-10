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不少參觀者胡編亂造？國博禁非館方講解 網：爹給兒子講解也不許

中國新聞組／北京10日電
觀眾在中國國家博物館參觀展出的中國航天員艙外航天服。 （中新社）
觀眾在中國國家博物館參觀展出的中國航天員艙外航天服。 （中新社）

中國國家博物館9日發布通知，7月16日起未經許可，不得在館內開展講解活動，必要時將對違規者依法追究責任。據報導，這是因為不少參觀者「胡編亂造」解說甚至直播叫賣，影響參觀秩序。有網民支持整頓新規，也有網民不滿：「爹給兒子講解也不許嗎」，「啞巴參觀，那看個屁啊」。

綜合媒體報導，這項通知稱，未經館方許可，任何單位或個人不得在館內開展講解活動。確因工作需要在館內開展講解活動的單位，須提前5日提出申請，報備講解內容、講解人員、活動流程、安全責任等材料。

國博表示，獲准入館講解的館外相關單位講解人員，須於入館講解當日憑本人有效身分證件到國博社教部門換取講解上崗證，並佩戴在胸前顯著位置。同時，講解人員須服從現場工作人員管理，遵守國家博物館相關規定，嚴禁大聲喧嘩、長時間停留在文物觀賞有利位置、倚靠展櫃、現場攬客等影響觀眾正常參觀秩序的行為。

國博還強調，凡未經許可擅自在館內開展講解活動、未按要求進行講解活動以及違反通知各項規定的人員，國博安全保衛部門有權終止其講解行為並責令離館。對拒不服從管理、擾亂正常參觀秩序，造成不良影響的人員及其單位，將視情節嚴重程度依法追究相關責任。

據報導，6月下旬以來，國博每日參觀人數同比均突破近年高峰，也給館內講解熱加了把火。但有不少人一邊扶著掛耳話筒滔滔不絕，一邊霸占參觀藏品的最佳位置；更有甚者，直接扯著嗓子衝人群大喊，表情誇張且手舞足蹈。有些旅行團的導遊，解說也是胡編亂造。有的講解者還有在直播間邊解說邊為所謂的「暑期研學遊」做廣告賣票的。還有不少以博物館講解為經營業務的商業性講解團隊、講解公司，保證「引人發笑」成了商品項目的最大賣點。

此起彼伏的講解與叫賣，大大破壞了館內安靜的氛圍；因此有人贊同國博新禁令，認為「靜音」是對遊客負責，「去噪」是對歷史負責。

但也有網民嘲諷，「爹給兒子講解也不許是嗎」、「只許看，不許說唄～那看個屁啊」、「連史實也不准說了嗎」、「必須啞巴參觀」、「管的著我的嘴嗎」。

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