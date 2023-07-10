女子在西藏可可西里投餵乞食狼 網吐槽：無知又危險

孔女士與丈夫自駕西藏，途經可可西里時遇到這隻乞食的狼，便拿牛肉乾下車餵狼。（視頻截圖）

孔女士日前與丈夫自駕 西藏，途經可可西里時遇到一隻乞食的狼，便拿出放在車上餵狗狗的牛肉乾下車餵狼，孔女士說，會這麼做是因為看到這隻狼渾身瘦骨嶙峋，毛髮也非常凌亂，像是很久沒有吃東西了。不少網友看到這一幕後紛紛表示真的是太無知了，投餵野生動物是大忌。

快科技報導，孔女士說，當她們途經名為可可西里的無人區時，注意到一隻身形瘦弱、毛髮凌亂的狼一直靜靜地注視著他們的車，看上去像是很長時間沒有進食。孔女士覺得這隻狼很可憐，於是拿出車上的牛肉乾下車餵牠。一開始她的丈夫擔心可能有危險，不允許她下車，但觀察後發現狼沒有要攻擊人的意思。

孔女士強調，她當時的投餵行為並沒有太多思考，只是基於對動物的同情心；然而，考慮到野生動物的天性和潛在危險，她表示並不建議其他人模仿這種投餵行為。

據報導，該事件引起了公眾的關注和爭議，一些人認為孔女士的行為體現人道主義精神，也有不少網友持有批評意見，表示真的是太無知，「雖然你很善良， 但投餵野生動物是大忌」。

專家指出，野生動物與人類之間應該建立在尊重和保護的基礎上，儘管孔女士的善意可嘉，但投餵野生動物可能會干擾牠們的自然飲食習慣，也可能導致牠們對人類產生依賴，從而引發潛在的問題。