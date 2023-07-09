女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女子被壓制在地。（視頻截圖）

一名女子日前在上海地鐵 車廂內大喊「為日本 人點讚」、「中國人噁心」等言論，被批評辱華，有乘客不滿把她壓制在地；視頻迅速傳開後，引發軌交公安高度重視並展開調查，經查，女子為精神殘疾，已被送醫。

影音來源：YouTube

界面新聞、報導，來滬就醫的29歲尹女，在地鐵4號線中山公園往金沙江路方向一車廂內，自言自語發表不當言論，同車廂乘客19歲王男發現其異常行為，遂持手機 長時間多次對準尹女拍攝，激起尹女情緒失控，並上前搶奪王男手機，雙方發生肢體衝突，後王男採取鎖喉等方式將尹女摔倒在地，其後將該視頻編輯後發至網上。

香港01報導，視頻顯示尹女自言自說道，「真的要為日本人點讚，怎麼那麼慧眼識金，一眼看出中國人就是他X的噁心」、「愛國將士我X你XX愛國將士」，還稱中國真是「畜生一樣的國家」等。

當王男拿出手機拍攝，尹女起初不以為意，「你拍啊，我又死不了」，後來失控上前搶手機，結果反被制服在地，拍攝者並對女子說「清醒了沒」，最後，女子起身後離開地鐵。

王男表示，拍攝時已感覺尹女精神異常，出於吸粉和自我炫耀目的，將影片剪輯後上網，以引起關注，王男被公安機關依法行政處罰。