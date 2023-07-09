村民自願付費也不行…私搭浮橋 吉林一家18口被判刑

移動浮橋。（取材自中國之聲）

吉林洮南市村民黃德義於2014年私自搭浮橋收費，四年後被當地官方處罰並稱交罰款就不拆橋，但黃德義一家18人仍在交罰款後被以尋釁滋事罪判刑，他還因此丟教職、打零工。黃德義不滿自己和家人生活被不合理判決完全毀掉，多次申訴，直到近日引來機械執法爭議的輿論關注，法院終立案審查。當地官方也稱決定建橋，並對非法建橋卻動用刑事手段深刻反思改進。

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每日經濟新聞報導，吉林省民黃德義未經審批，在村邊一條河上修建了一座長7.5米、寬1.5米的浮橋，總共投入超過人民幣13萬元（約1.8萬美元）。為收回成本，他讓過橋村民、路人自願交費，被當地水利局以非法建橋為由處罰並強制其拆橋，後又因建橋收費構成尋釁滋事罪，被判處有期徒刑兩年，緩刑兩年，其他17人也分別被判刑。

2014年，黃德義和親友焊了十三條鐵皮船，搭建了一個浮橋，總投入超過13萬元。（取材自封面新聞）

大河報報導，私搭浮橋影響了一家18口，此事在7月份發酵的檔口，黃德義直言，他覺得被判刑不合理，自己和家人的生活現在已經被完全毀掉。「除了我家裡五歲的小孩，還有正上學的孩子，其他人都被判刑了。」黃德義被判刑後的人生發生了巨大改變，「我以前是個老師，現在工作也沒了，只能去外面打零工。」

黃德義說，在浮橋建好的第二年，當地水利部門就以非法建橋為由，開始對橋進行罰款。2015年和2016年，他的哥哥向水利部門各交了1萬元，後來借錢又交1萬元。當時水利部門告訴他，「交這1萬塊錢，這橋就不給拆了」。而在2018年10月，洮南市水利局以非法建橋為由處罰並強制黃德義拆除浮橋。

洮南市委宣傳部相關負責人表示：「這次事件中我們做了深刻的反思，認識到了工作中一些不足，目前正在積極改進。」目前洮南市將於近期在振林村附近搭建一座便民橋，計畫秋收之前完成建橋。

南方都市報報導，黃德義表示，「我聽說政府要建一個浮橋，但還不知道什麼時候，建完浮橋以後還要建永久性的橋，俺們聽著都非常高興，就是不知道什麼時候能建上。」「事情沒有那麼一帆風順的，『塞翁失馬，焉知非福』，現在很多人關心我，我感到非常欣慰，非常溫暖。」