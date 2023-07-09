我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

村民自願付費也不行…私搭浮橋 吉林一家18口被判刑

中國新聞組／北京9日電
移動浮橋。（取材自中國之聲）
移動浮橋。（取材自中國之聲）

吉林洮南市村民黃德義於2014年私自搭浮橋收費，四年後被當地官方處罰並稱交罰款就不拆橋，但黃德義一家18人仍在交罰款後被以尋釁滋事罪判刑，他還因此丟教職、打零工。黃德義不滿自己和家人生活被不合理判決完全毀掉，多次申訴，直到近日引來機械執法爭議的輿論關注，法院終立案審查。當地官方也稱決定建橋，並對非法建橋卻動用刑事手段深刻反思改進。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，吉林省民黃德義未經審批，在村邊一條河上修建了一座長7.5米、寬1.5米的浮橋，總共投入超過人民幣13萬元（約1.8萬美元）。為收回成本，他讓過橋村民、路人自願交費，被當地水利局以非法建橋為由處罰並強制其拆橋，後又因建橋收費構成尋釁滋事罪，被判處有期徒刑兩年，緩刑兩年，其他17人也分別被判刑。

2014年，黃德義和親友焊了十三條鐵皮船，搭建了一個浮橋，總投入超過13萬元。（...
2014年，黃德義和親友焊了十三條鐵皮船，搭建了一個浮橋，總投入超過13萬元。（取材自封面新聞）

大河報報導，私搭浮橋影響了一家18口，此事在7月份發酵的檔口，黃德義直言，他覺得被判刑不合理，自己和家人的生活現在已經被完全毀掉。「除了我家裡五歲的小孩，還有正上學的孩子，其他人都被判刑了。」黃德義被判刑後的人生發生了巨大改變，「我以前是個老師，現在工作也沒了，只能去外面打零工。」

黃德義說，在浮橋建好的第二年，當地水利部門就以非法建橋為由，開始對橋進行罰款。2015年和2016年，他的哥哥向水利部門各交了1萬元，後來借錢又交1萬元。當時水利部門告訴他，「交這1萬塊錢，這橋就不給拆了」。而在2018年10月，洮南市水利局以非法建橋為由處罰並強制黃德義拆除浮橋。

洮南市委宣傳部相關負責人表示：「這次事件中我們做了深刻的反思，認識到了工作中一些不足，目前正在積極改進。」目前洮南市將於近期在振林村附近搭建一座便民橋，計畫秋收之前完成建橋。

南方都市報報導，黃德義表示，「我聽說政府要建一個浮橋，但還不知道什麼時候，建完浮橋以後還要建永久性的橋，俺們聽著都非常高興，就是不知道什麼時候能建上。」「事情沒有那麼一帆風順的，『塞翁失馬，焉知非福』，現在很多人關心我，我感到非常欣慰，非常溫暖。」

搭建浮橋的鐵皮船，如今都已閒置。（取材自紅星新聞）
搭建浮橋的鐵皮船，如今都已閒置。（取材自紅星新聞）
黃德義。（取材自南方都市報）
黃德義。（取材自南方都市報）

上一則

鄭州業主免費贈房 「付房貸就行」 竟因賣了也不夠還

下一則

沒「生」意 中幼兒園去年倒了5000多家 老師們被要求搶娃…

延伸閱讀

郭信良遭查 藍質疑賴剷除異己 綠營否認是政治清算

郭信良遭查 藍質疑賴剷除異己 綠營否認是政治清算
吉林男搭浮橋收過路費被判刑 村民、官媒卻都替他說話

吉林男搭浮橋收過路費被判刑 村民、官媒卻都替他說話
南灣Lower Penitencia Creek 防洪改善竣工

南灣Lower Penitencia Creek 防洪改善竣工
浮橋

浮橋

熱門新聞

再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂
將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業