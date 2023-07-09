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福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

中國新聞組／北京9日電
家人抓蜘蛛為小張「吸毒」。（取材自泉州網）
家人抓蜘蛛為小張「吸毒」。（取材自泉州網）

被蛇咬傷務必盡速就醫，「以毒攻毒」小心加速惡化。福建省泉州一名9歲女童日前遭蛇咬傷，她的奶奶以為是女童被蜈蚣咬傷，聽信親戚偏方後，抓了一隻蜘蛛來「吸毒」；女童當晚發燒、腳背紅腫，甚至出現口腔嚴重出血症狀，嚇得家人急忙將她送醫救治。

影音來源：YouTube

泉州晚報報導，這名女童日前在戶外草叢玩耍，不料腳底下踩到一個軟軟的動物，當下感到劇痛，才幾步路腳背上的傷口已經紅腫蔓延到小腿處。

女童哭著回家告訴奶奶，奶奶看了傷口後沒有發現蛇牙印，誤判是被蜈蚣咬傷，並聽了親戚的建議，「如果是蜈蚣咬傷，蜘蛛爬上去就會『吸毒』，如果不是蜈蚣咬的，蜘蛛會自己離開。」

據報導，爺爺、奶奶聽了之後，隨即抓一隻蜘蛛放在女童傷口上，想用「以毒攻毒」療傷，眼見蜘蛛趴在傷口上「吸」，他們還覺得有救了。

沒想到女童當晚卻開始發燒，隔日狀況不僅沒有好轉，女童母親還發現床單、枕頭上都有血跡；家人驚覺女童口腔嚴重出血，嚇得趕緊帶她到醫院就診。

女童母親表示，醫院開了點消炎藥就讓他們回家，之後兩天，一家人又用了很多民俗偏方，例如晨起公雞的唾沫、蜈蚣草等塗抹都不見效，女童口腔出血量甚至比之前嚴重。

家人將女童送醫檢查，醫師檢查其腳背傷口，判斷是毒蛇咬傷，且傷口內不僅有蛇毒，還有蜘蛛毒，立即為女童清理傷口、塗抹藥物，並做了肝功和血液檢查等，幸好女童的肝等臟器沒有受損。

泉州市中醫院中醫外科住院醫師何崎川表示，女童口腔出血是因為蛇毒咬傷後，破壞了凝血功能所致，後續還需要追蹤檢查各項指標。

醫師提醒，一旦被蛇咬傷，最好要看清是什麼蛇咬的，「最好可以拍照，因為不同的蛇使用的血清不一樣，這樣更有利治療」。此外，可以把傷口周圍的毒血擠出來一點，用清水或肥皂水沖冼半小時，之後就要立即就醫。

女孩在醫院治療。（取材自泉州通）
女孩在醫院治療。（取材自泉州通）
女孩被咬的傷口。（取材自泉州通）
女孩被咬的傷口。（取材自泉州通）

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