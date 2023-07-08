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中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國新聞組／北京8日電
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵近來傳出多起情侶在車廂裡上演「活春宮」事件，繼日前上海一對情侶被曝在地鐵裡「從後面來」引發網民撻伐後，網傳照片顯示，遼寧省大連地鐵也驚見不下於上海地鐵的激情誇張事件，一名坐在車廂地上的男子，當眾把頭鑽進一旁站立女伴的裙底並撫摸女子的大腿，這一幕再度引來網民批評是「毀三觀」，也有人嘲諷「隔著屏幕都聞到一陣海鮮味」。

綜合香港01、網易新聞報導，中國微博近來瘋傳一張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者表示拍攝地點在大連地鐵車廂內，只見一對男女，男子坐在地板上，女子則穿著風衣和短裙，站在男子張開的雙腿間並緊貼著。

不一會兒，男子竟整頭鑽進女子的短裙裡，目視鑽進去的深度已接近女子下體部位，男子的手接著也伸進了女子的裙裡看似在移動，不時撫摸女子接近下體的大腿部位。而女子則全程未移動，左手還抓著旁邊的扶桿看似在「固定位置」，讓男子暢所欲摸，女子還低頭看著男子這一連串的行為，完全不理會旁人目光。

照片中可見到有另一部手機，不知是乘客正在使用手機還是在拍片或拍照。

不少網民看到照片後直呼「毀三觀」，批評這對男子行為不妥，「這是在公共場合啊......」、「無羞恥心」、「臉都不要了嗎？」、「有這麼急嗎？」；也有網民嘲諷「車廂禁止飲食」、「坐地鐵吃個海鮮怎麼了嗎？」、「隔著屏幕都聞到一陣海鮮味」、「這男的渴了」。

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