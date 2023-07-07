什麼是大思政課？推習思想「入腦入心」

中國國家主席習近平曾表示，「思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」。( 新華社)

中共二十大報告指出，「育人的根本在於立德。」據新華社，大思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程，發揮著重要的功能和作用。新時代高校思政課建設必須要立足於時代觀、大局觀、發展觀和實踐觀，在社會的宏大背景下，將社會大課堂與思政小課堂結合在一起，形成實踐學習對理論學習的補充，加快開闢新時代思政課改革創新的新局面。

2021年3月6日，全國兩會 期間，中國國家主席習近平 看望參加全國政協會議的醫藥衛生界教育界委員時曾表示，「思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」，「『大思政課』我們要善用之，一定要跟現實結合起來」。

「大思政課」在2022年提上的教育日程。2022年7月25日，教育部 等十部門印發「全面推進『大思政課』建設的工作方案」，全面推進「大思政課」建設。

此後，不少學校積極響應號召，開展「大思政課」，堅持立德樹人根本任務，用習近平新時代中國特色社會主義思想引領學生，推動用黨的創新理論鑄魂育人，不斷增強針對性、提高有效性，實現「入腦入心」。

「方案」並提出要堅持開門辦思政課，強化問題意識、突出實踐導向，充分調動全社會力量和資源，建設「大課堂」、搭建「大平台」、建好「大師資」，建設全國高校思政課教研系統。