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什麼是大思政課？推習思想「入腦入心」

中國新聞組／北京7日電
中國國家主席習近平曾表示，「思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」。( 新華社)
中國國家主席習近平曾表示，「思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」。( 新華社)

中共二十大報告指出，「育人的根本在於立德。」據新華社，大思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程，發揮著重要的功能和作用。新時代高校思政課建設必須要立足於時代觀、大局觀、發展觀和實踐觀，在社會的宏大背景下，將社會大課堂與思政小課堂結合在一起，形成實踐學習對理論學習的補充，加快開闢新時代思政課改革創新的新局面。

2021年3月6日，全國兩會期間，中國國家主席習近平看望參加全國政協會議的醫藥衛生界教育界委員時曾表示，「思政課不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」，「『大思政課』我們要善用之，一定要跟現實結合起來」。

「大思政課」在2022年提上的教育日程。2022年7月25日，教育部等十部門印發「全面推進『大思政課』建設的工作方案」，全面推進「大思政課」建設。

此後，不少學校積極響應號召，開展「大思政課」，堅持立德樹人根本任務，用習近平新時代中國特色社會主義思想引領學生，推動用黨的創新理論鑄魂育人，不斷增強針對性、提高有效性，實現「入腦入心」。

「方案」並提出要堅持開門辦思政課，強化問題意識、突出實踐導向，充分調動全社會力量和資源，建設「大課堂」、搭建「大平台」、建好「大師資」，建設全國高校思政課教研系統。

教育部 習近平 全國兩會

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