中國高校排查思政教師 求學時期「不當言行」也被挖出

中國多地近期啟動排查思政教師工作。圖為北京工商大學舉行「大思政課」特聘教師聘任儀式。(取材自北京工商大學官網)

近期中國多地部署開展師德集中學習教育，其中，在北京 、江蘇、福建等地同時開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。據官方要求，各校排查思政課教師，不當言行追溯至求學時期，對於在政治紀律、信仰思想等方面「突破底線」者，令其轉崗、解聘、辭聘。

澎湃新聞報導，日前，福建省教育廳印發「關於在全省教育系統開展師德集中學習教育的通知」。福建省教育廳要求，開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。各校要嚴把思政課教師入口關，對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

江蘇省教育廳則於6月25日印發「關於開展師德集中學習教育的通知」，提出：各高校要嚴把思政課教師入口關，結合開展「大學習、大排查、大整治」師德師風建設專項行動，對思政課教師師德師風問題「拉網式」進行排查並做好整改工作。對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

北京教育系統於6月15日印發通知提出：組織開展高校和中小學思政課教師政治能力提升專題培訓，開展高校思政課教師隊伍自查自清工作。指導高校嚴把思政課教師入口關，對於過往工作、在學期間存在不當言論和不當行為的人員，嚴防進入思政課教師隊伍；對於在信念信仰、政治紀律、學術誠信、思想道德等方面突破底線的人員，通過轉崗、解聘、辭聘等方式退出思政課教師隊伍。

此前，教育部 6月6日部署開展師德集中學習教育，推進各地各校加強師德師風建設工作。6月6日至7月31日，各地幼兒園、小學、初中、高中、特殊教育學校、職業學校、普通高校等各級各類學校教師，通過國家智慧教育公共服務平台進入「師德集中學習教育」專題進行學習。

港媒報導，高校多要求於7月中旬前完成思政課教師摸底排查工作。而對於「自查自清」行動，有網民質疑是「形式化」，網上更流出有關思政教師自查工作報告範本。

思政課是中國高校的一門課程。據報導，在中國，各高校學生都必須修讀思政課。課程內容包括「習近平 新時代中國特色社會主義思想概論」、「中國近現代史綱要」、「馬克思主義基本原理」、「毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論」等。