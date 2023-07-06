吉林男搭浮橋收過路費被判刑 村民、官媒卻都替他說話

搭建浮橋的鐵皮船，如今都已閒置。(取材自紅星新聞)

吉林省一村民未經審批在河邊修建一座長7.5米、寬1.5米的浮橋，並讓過橋村民自願交路費。該橋被強制拆除後，男子以尋釁滋事罪被判處有期徒刑兩年，緩刑兩年，而當地浮橋被拆後，反造成村民出行不便。對此，農民日報發聲：一禁了之固然簡單，但重要的是要解決群眾問題。

紅星新聞報導，黃德義是吉林省白城市洮南市瓦房鎮振林村人，在洮兒河邊長大，黃家祖上都以擺渡為業。90年代，黃德義與三哥造了三條鐵皮船連接在一起擺渡。2014年，黃德義又焊了13條鐵皮船，搭建了一個固定浮橋，對往來村民收取過橋費。

2018年10月，洮南市水利局以非法建橋為由處罰並強制黃德義拆除浮橋。2019年7月，洮南市檢察院以涉嫌尋釁滋事罪將黃德義等多人公訴至洮南市法院。

2019年12月31日，洮南市法院一審判決黃德義收過路費行為構成尋釁滋事罪，判處他有期徒刑兩年，緩刑兩年，其他17人分別被判處不等有期徒刑及緩刑。

洮南法院認定的總計52950元過橋費中，被黃德義收費最多的是李姓村民，共2萬元。這筆錢經法院還給李男後，又被李男退給了黃德義。李男稱「黃德義搭這個橋，確實給咱帶來了方便」。

報導指出，2021年底，黃德義提出申訴；「我覺得自己很冤枉，自古以來修橋補路都是好事，怎麽到我這就被判刑了呢？」對於收費，黃德義稱，自己在焊船體、搭建上投入超13萬元，收費是想收回成本，他也從未強制收錢，都是村民自願。

浮橋被拆後，多位村民也稱，現在去河對岸種地確實要多繞行70公里，繞行太遠，蹚河又危險，開農用車得走3個多小時，來回7個小時，「油錢也搭不起」。而洮南市交通運輸局目前並未有在洮兒河上修建橋梁規畫。

對此，農民日報7月5日評論提到，浮橋被拆後，群眾的出行難題並未解決，反映當地政府存在懶政思維。一禁了之固然簡單，但重要的是要解決群眾問題、把後續服務跟上，這考驗的是地方政府為民服務的能力。