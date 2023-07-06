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男童被霸凌逼吃糞 家長4.5萬和解？ 網民怒了

中國新聞組／北京6日電
受到霸凌的男童出現了精神不穩定的狀況。(取材自上游新聞)
受到霸凌的男童出現了精神不穩定的狀況。(取材自上游新聞)

山西介休市日前發生13歲男孩被三名未成年人逼吃糞便事件，引發輿論關注。山西介休市公安機關已經立案，經過多次調解，雙方家長已經達成和解。男童家長稱已收到4.5萬元，但卻否認已達成和解。由於三名霸凌者因未成年依法不予處罰引發網民批評「犯罪成本太低」、「4.5萬太離譜了」。

來源：YouTube

新黃河報導，據此前網傳視頻顯示，小男孩坐在地上，手裡拿著糞便，吃進嘴裡後發出咳嗽乾嘔的聲音，而旁邊有一個聲音要求小男孩「咽了」。不知欺凌者用何種方式威脅小男孩，小男孩帶著恐懼的說「不不不，不用，我吃」。

此事經媒體報導後，引發各界高度關注。隨後，有多家媒體刊發評論，直指此次欺凌行為極度惡劣，並對涉事家長選擇和解方式解決此事表達不同意見。

被欺凌孩子父親5日表示，確已收到對方4.5元，但否認雙方已經和解，李父說：「孩子現在這麽個情況，還能和解得了？」

山西介休公安6日就此事再次發布通報，經查，6月17日，郎童（男，12歲）、原童（男，10歲）、郎童（女，11歲）三人在張蘭鎮長泰園小區附近遇到李童（男，12歲）後，質問是否罵過他們。隨後，三人將李男帶到公廁，強迫其吃異物，錄製視頻後上傳網絡。由於三人均是未滿14歲的未成年人，依法不予處罰，責令監護人嚴加管教。學校並對三人記過處分。

從21日起，雙方監護人進行多次調整，於7月1日0時基本達成一致意見，確定賠償金額為4.5萬元。三人的監護人經過兩個小時的資金籌措，7月1日2時許，雙方簽訂調解協議書。

經查三人所屬的家庭都是普通農民家庭，而遭霸凌的李童一家為低保戶，他目前在醫院接受治療，應家長要求，新學期將安排李童調整學區就讀。

不少網友對此憤憤不平，要求對加害者進行懲處，「一輩子的陰影，那3個孩子就沒事了？」、「45萬都買不回來孩子心理健康」、「這三個孩子也該吃大便、關進少管所」，不少人也對「和解」之說充滿質疑。

霸凌 心理健康 學區

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