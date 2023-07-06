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杭州夫妻尋找失散40年愛女 攢「百萬遺產」要給她

中國新聞組／北京6日電
王雲娟想完成丈夫的心願。(取材自小強熱線)
王雲娟想完成丈夫的心願。(取材自小強熱線)

最近，杭州一名女子王雲娟找上媒體，希望能幫她尋找失散多年的女兒，因去年年底王雲娟的丈夫突發心臟病離世，留下了一筆遺產。王雲娟說，「我想了卻我和丈夫的心願，現在有100多萬元，想全部給我女兒」。

紅星新聞報導，王雲娟稱她跟丈夫一直省吃儉用，一輩子攢下了這100多萬人民幣，她說，「丈夫要攢錢給女兒，因為對不起女兒」。

王雲娟接受採訪時，手裡緊緊攥著一張照片，照片拍攝於1983年3月，王雲娟穿著唐裝，抱著10個月大的女兒，笑得十分開心。這張照片，是她這輩子跟女兒的唯一一張合照：「女兒1982年出生的，當時爸爸在服刑，我把孩子抱去他服刑的地方，看了一次就永遠分別了」。

王雲娟表示，在她懷孕期間，丈夫因為打架鬥毆被判無期徒刑。1982年5月，女兒出生後，父女倆隔著鐵窗見了一面，這竟然是父女這輩子唯一的一面。王雲娟說，家裡長輩1983年趁著她外出把孩子送人了：「丈夫判刑以後，他的姑姑跟奶奶就把孩子送到北京去了，當時家裡情況不好」。

據報導，王雲娟的丈夫因為表現良好，最終減刑釋放。之後，夫妻倆沒有再要孩子，一直尋找女兒下落：「丈夫說，一定要找到女兒，為女兒攢一點錢。他的姊姊跟他講，小孩在那邊生活很好，不要去找 」。夫妻倆最終決定，不去打擾女兒的生活。

但隨著兩個人逐漸老去，他們對女兒的思念之情也愈發濃烈。從前年開始，夫妻倆就一直計畫著去北京看看女兒，沒想到，王雲娟的丈夫69歲不幸去世。現在，王雲娟態度堅決，一定要見到女兒，完成丈夫的遺願。

現在王雲娟手裡所有的線索，就是1991年曾被告知，孩子在北京海淀區生活，對方家庭條件不錯。王雲娟找上杭州市公安局西湖區分局，警方採集王雲娟和丈夫頭髮的DNA，接下來會透過技術，進行大數據搜索。王雲娟今年64歲。當年他們為女兒取的名字叫蔣玲，左手胳膊上有一個紅色胎記，今年已經41歲了。

不少網友送上衷心祝願，希望王雲娟早日找到女兒；但也有網友認為，這麼多年了，也要考慮養父母的心情。

王雲娟跟女兒的唯一一張合照。(取材自小強熱線)
王雲娟跟女兒的唯一一張合照。(取材自小強熱線)

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