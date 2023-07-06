「基因編輯嬰兒」賀建奎再推爭議研究 這次要試驗阿茲海默

賀建奎2018年宣布使用基因編輯技術「誕生」三名號稱先天免疫愛滋的嬰兒，引發爭議。（取材自微博）

曾因「基因編輯嬰兒」出名並獲刑的中國科學家賀建奎近日再傳爭議，他日前發布新研究，擬利用基因編輯讓人類預防阿茲海默症 （俗稱老人癡呆症）。對此，有專家認為，此研究不只牽扯倫理問題，也不清楚基因確切功能，會誤導社會，像是「宣傳噱頭」。

香港01報導，賀建奎在基因編輯計畫書中提到，「中國因剩餘壽命的提高，老年失智 症的比例也在增加，然而，目前還沒有治療阿茲海默症的有效藥物」。他認為，阿茲海默症患者可能有基因特性，研究或能修正有問題的基因。

他提出的研究項目，是先在小老鼠胚胎進行基因編輯，然後在人類的受精卵細胞或受精卵進行基因編輯，以測試突變是否能夠預防阿茲海默症。他強調，此次實驗成果不會植入人類胚胎進行妊娠。

據報導，賀建奎接受CNN專訪時表示，目前正在收集科學家和生物倫理家的反饋，會針對反饋內容再次修改計畫，在獲得政府及國際倫理委員會批准之前，他不會進行任何實驗。

另有港媒報導，新加坡 南洋理工大學分子生化遺傳學副教授德羅格（Peter Dröge）稱，驚訝於賀建奎再提出相似問題，「很坦率說，他根本不知道問題嚴重性」；英國肯特大學全球科學與認知正義中心創始主任張喬伊表示：「我們要謹慎對待提案，因為它可能誤導患者及其家人」。張喬伊並指，該提議似乎更像一種宣傳噱頭，而非有根據的研究議程。

快科技報導，賀建奎2018年時任南方科大原副教授時，宣布使用基因編輯技術「誕生」三名號稱先天免疫愛滋的嬰兒。不過，2019年12月30日，「基因編輯嬰兒」案在深圳市南山區人民法院一審宣判，賀建奎等三人因非法行醫罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣300萬元。