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21年前硫酸潑5隻熊致失明 辯稱「實驗」 中科院專家被起底

中國新聞組／北京6日電
中科院副研究員劉海洋被指21年前以硫酸潑熊。（視頻截圖）
中科院副研究員劉海洋被指21年前以硫酸潑熊。（視頻截圖）

中國科學院微電子研究所（以下簡稱：微電所）副研究員劉海洋，21年前就讀清華大學時曾因「實驗」動機，在北京動物園用硫酸潑傷五隻熊，他2009年進微電所之後，有關爭議一直被提起；近日他再度被起底，網路輿論認為此人殘忍且缺乏常識，另有聲音表示，應給他一個改過機會。對此，微電所回應：所有錄用程序合規，並質疑舊事重提用意。

上游新聞報導，北京的王先生（化名）5日在社交平台發文：「當年『硫酸潑熊』的劉海洋現已成為中科院專家。」王先生同時還強調，發布該帖只是希望大家理性表達各方觀點，不要人身攻擊。

此前媒體報導，2002年2月23日，劉海洋在北京動物園被發現用硫酸和火鹼潑熊，一共有三隻黑熊、一隻棕熊和一隻馬熊被硫酸燒傷，最嚴重的一隻黑熊眼睛失明。出事當天劉海洋被北京西城警方羈押，據他供述這麽做的原因是：「考證黑熊嗅覺是否靈敏。」

劉海洋當年被捕後，北京西城法院判決劉海洋「故意毁壞財物」，但鑑於其一貫品學兼優，案發後有悔罪表現，決定免予刑事處罰，硫酸潑熊並未給劉留下刑事案底。

據指出，現時在微電所官網能查到劉海洋的相關信息，他的學歷為博士，所在部門是新能源汽車電子研發中心，目前身分是微電所的副研究員。

從劉海洋的簡歷顯示，「硫酸潑熊」事件並未影響他的求學之路，當年清華大學畢業後赴中科院微電子所就讀，並留所工作至今；2015至2017年，還曾前往香港城市大學訪問研究。

對此，中科院微電所一名工作人員表示：「劉海洋的所有錄用程序都是合規的，他之前也受到了清華大學的處罰（留校察看）。」該工作人員並提出質疑：「以一個正常人的常識判斷，一個20多年前的事情為什麽現在拿出來說？如果犯了錯以後就不能找工作了嗎？」

極目新聞評論指出，這件20年前舊案，肯定會有人覺得處罰太輕。劉海洋的代理律師、瑞得律師事務所李主任認為，對他的無罪認定並非因其行為不夠嚴重，而是因為中國在立法上存在空白，直到現在，針對虐待動物行為，法律依然空白。

評論稱，劉當年陳述自己動機是一種「實驗」行為，這也足以看出，他雖有聰明頭腦，但卻缺乏基本常識和共情力，性格、心理上有一定的缺陷。他需要為自己行為付出代價，但同時，他也需要引導和幫助。當年法律已對他的行為作出定性和判決，他的確沒有再犯類似錯誤。「如果他的升學和就職程序都是合法合規的，我們的確不應該將一個才華卓越的年輕人『一棍子打死』，應該給他一個改過自新，健全人格，好好生活和工作的機會。」

劉海洋2002年因硫酸潑熊事件被警方逮捕。（視頻截圖）
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