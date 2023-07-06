廣州女地鐵控訴被男孩「摸屁股」家長脫口：我也想摸

廣州一趟地鐵上，年輕女乘客稱被站在一旁的小男孩騷擾，與男孩的家長發生爭吵。（取材自極目新聞）

廣州一趟地鐵 上，年輕女乘客稱被站在一旁的小男孩騷擾、觸碰身體，於是與男孩的家長發生爭吵，可能因為一時情急，家長竟然稱「我也想摸一下」。廣州地鐵公安日前回應，已經接到相關警情，正在調查。

來源：YouYube

極目新聞報導，現場有乘客拍下了雙方爭吵的場景。視頻中，女子稱小男孩多次摸了自己，並指責男子，沒有教育 好孩子。男子則辯稱，男孩並沒有故意摸女子，而是推著她往前走，「地鐵上人多，煞車都會有擦碰，不是什麼騷擾。」爭吵中，男子可能一時情急，竟然稱「我也想摸一下」。

視頻畫面顯示，事發時，這趟列車剛經過西門口站。廣州地鐵公安日前回應，已經接到相關警情，目前已介入處理，正展開調查。另外，廣州地鐵客服建議，乘客如遇到相關情況，建議立即現場聯繫地鐵工作人員，或者直接報警處理。

新聞一出，網友紛紛留言，有人稱「支持女性維護自身安全，但反對污蔑兒童，危害孩子身心健康」、「不相信小男孩大庭廣眾之下反覆性騷擾 這個女人」，但也有人留言，「家長說這話也不得體」、「小孩的教育不能等」。