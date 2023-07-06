我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

廣州女地鐵控訴被男孩「摸屁股」家長脫口：我也想摸

中國新聞組／廣州6日電
廣州一趟地鐵上，年輕女乘客稱被站在一旁的小男孩騷擾，與男孩的家長發生爭吵。（取材自極目新聞）
廣州一趟地鐵上，年輕女乘客稱被站在一旁的小男孩騷擾，與男孩的家長發生爭吵。（取材自極目新聞）

廣州一趟地鐵上，年輕女乘客稱被站在一旁的小男孩騷擾、觸碰身體，於是與男孩的家長發生爭吵，可能因為一時情急，家長竟然稱「我也想摸一下」。廣州地鐵公安日前回應，已經接到相關警情，正在調查。

來源：YouYube

極目新聞報導，現場有乘客拍下了雙方爭吵的場景。視頻中，女子稱小男孩多次摸了自己，並指責男子，沒有教育好孩子。男子則辯稱，男孩並沒有故意摸女子，而是推著她往前走，「地鐵上人多，煞車都會有擦碰，不是什麼騷擾。」爭吵中，男子可能一時情急，竟然稱「我也想摸一下」。

視頻畫面顯示，事發時，這趟列車剛經過西門口站。廣州地鐵公安日前回應，已經接到相關警情，目前已介入處理，正展開調查。另外，廣州地鐵客服建議，乘客如遇到相關情況，建議立即現場聯繫地鐵工作人員，或者直接報警處理。

新聞一出，網友紛紛留言，有人稱「支持女性維護自身安全，但反對污蔑兒童，危害孩子身心健康」、「不相信小男孩大庭廣眾之下反覆性騷擾這個女人」，但也有人留言，「家長說這話也不得體」、「小孩的教育不能等」。

地鐵 教育 性騷擾

上一則

奧運片配「願榮光」 港男辱國歌罪成 「判監機會很大」

下一則

台女星、富商未婚夫被指大老千 港街頭疑見追債海報

延伸閱讀

青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷

青少年迷地鐵衝浪 死傷不斷
布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者
杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘

杭州地鐵推出「雙溫車廂」乘客可以選強冷、弱冷搭乘
挑戰TikTok「地鐵衝浪」 華府男子命喪輪下

挑戰TikTok「地鐵衝浪」 華府男子命喪輪下

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」