萬州洪災 祖孫仨被埋 鄰嘆：他剛考上重點中學

重慶萬州區遭受暴雨突襲，長灘鎮沙灘村有多棟房屋被沖垮。(取材自極目新聞)

重慶萬州區3至4日遭受暴雨 襲擊，長灘鎮是萬州區降雨量最大的地區，遇難和失蹤的人員中，多名為長灘鎮人。長灘鎮林場村有一家祖孫三人被泥石流掩埋，兩名老人均已遇難，但孫子仍失蹤待尋。鄰居嘆道，15、6歲年紀的小孫子剛考上一所重點中學，想在爺爺奶奶家多待幾天就出事了。

界面新聞報導，一名林場村村民5日說，兩名遇難的老人是孫澤園、任化英夫婦，其孫子名叫孫國凱。老人都已經6、70歲，孫子今年大約15、6歲，剛剛參加完中考，考上了一所重點中學。出事的頭一天，母親本計畫帶他到重慶市區，但孫國凱想再在爺爺奶奶家多待幾天，誰知第二天就出事了。

鄰居稱，4日早上4、5時，降雨量越來越大，許多老百姓被驚醒。孫澤園也醒來，跑到鄰居家去請求幫忙，稱自己家裡進水了。回到家沒多久就發生意外，祖孫三人被埋。直到4日晚上，兩名老人的遺體才被找到，但孫子仍不見蹤跡，村民們懷疑被泥石流沖到更遠的地方。

中新網報導，住在長灘鎮花石村7組的李謀根，家後不遠處一座山上，發生了泥石流災害。「凌晨5點左右就發現不對了，家裡不僅能聽見雨聲，突然傳來很大的水聲」。他和老伴查看發現，一左一右兩道從山上沖下的水流，將自家圍住，讓他們不敢回家。

林場村8組村民宋貴祿則是與太太一夜不敢入睡，即將天亮時，家中一面牆被山洪沖毀，洶湧的洪水 淹沒至胸口位置，他和老伴只好前往地勢較高地區避險。