雨炸重慶15死 洪水吞噬萬州逾千商舖民房 習令全力救災

暴雨突襲重慶萬州，道路被洪水淹沒。(取材自封面新聞)

中國中部、西南部地區近日暴雨 成災，截至7月5日7時，重慶市強降雨已造成15人死亡、4人失蹤，13萬餘人受災，經濟損失逾2.2億（人民幣，下同）。中國國家主席習近平 指示全力搶險救災。應急管理部緊急預撥3.2億元資金投入救災。

新華社報導，7月3日以來，重慶市大部地區出現陣雨或雷雨，強降雨主要集中在長江沿線地區，巴南區、潼南區、合川區等17個區縣的136個雨量站達大暴雨。其中萬州區長灘鎮出現特大暴雨，降雨量突破歷史極值。

此次強降雨導致19個區縣303個鄉鎮（街道）遭受洪澇、地質災害，另有7500餘公頃農作物受災，212間房屋倒塌。

習近平強調，當前中國即將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。國家防總、應急管理部、水利部等有關部門要加強統籌協調，強化會商研判，做好監測預警，精準指導重點地區做好中小河流洪水 、中小水庫出險和城市內澇等災害防範工作，全力搶險救災。

中國天氣網稱，預計未來三天，重慶仍將有大雨或暴雨。 財政部、應急管理部5日緊急預撥3.2億元中央自然災害救災資金，支持重慶、四川等16個省（區、市）做好洪澇、地質災害救災工作。

極目新聞報導，萬州區遭受暴雨襲擊，五橋河沿街的上千戶商舖和居民房屋被洪水吞噬，五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口3萬7226人，緊急避險轉移1萬1578人，緊急轉移安置779人；因災死亡15人，失蹤4人。

重慶巫山縣一幢臨河的房屋，不堪洪水沖刷地基坍塌，半邊樓房墜入滔滔洪水；視頻也可見一輛白色廂型車，雨刷還打著車燈也亮著，車主來不及駕車離開，洪水就來了，只見一樓商鋪已經不見，只剩白車在水中載浮載沉。