浙男領錢被問用途 故意1次取1元逼哭櫃員

男子在櫃台要求取1元錢。（視頻截圖）

浙江海寧一名男子日前進銀行對工作人員說，需要取款2.5萬元（人民幣，下同）。銀行工作人員依例詢問取款用途時，男子被問得不耐煩，稱要將錢分批取出，一次就取一元錢。視頻登上熱搜，吸引眾多網友討論，有人心疼銀行人員，「櫃檯小姐很無奈也很無辜」，也有人覺得銀行管太多，「取款用途屬於個人隱私 」。

都市快報橙柿互動報導，視頻拍攝者說，當時他在銀行取錢，正在排隊，看到了取錢的這一幕，「這名男子大概四、五十歲。當時他在窗口取錢，工作人員問他取錢做什麼用，男子可能覺得煩，就說自己是去坐公交車。工作人員就說，這個不符合規定不能取。男子就說我取一塊錢，我再取一塊錢。取了兩、三次後，工作人員是個年輕的女孩子，委屈地哭了起來。男子覺得不好意思，才把2萬5000塊錢一次性取走了」。

拍攝者說，「這家銀行我經常來存錢取錢，取錢的時候工作人員都會詢問取款用途，這也是為了謹防電信詐騙 的一個好心提醒，我們也都能理解。其實大家互相配合下就好了，小姐也是為了工作」。

這段視頻在網上瘋傳，拍攝者說，「銀行的領導都找到我單位了。其實我是感覺要表揚下銀行小姐姐的敬業，所以拍了個視頻發到網上」。

關於銀行該不該問取款用途，正反意見都有。杭州劉先生表示，自己在銀行取錢時也常碰到這種情況，有時候取的錢多一些還被要求填表格寫明資金用途，他覺得銀行管得太寬，「明明是取自己的錢用，又不偷又不搶，憑什麼要被問取錢用途？」

也有網友表示，「等自己的錢被詐騙了，那時候你哭都來不及，人家銀行工作人員正常履行工作職責，何必呢？」也有人表示，「銀行的規定，你跟一個櫃檯較真幹嘛？真的是浪費大家和自己的時間，隨便說一個就好」。