我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

國慶假期 康尼島海灘人潮眾多

浙男領錢被問用途 故意1次取1元逼哭櫃員

中國新聞組／北京5日電
男子在櫃台要求取1元錢。（視頻截圖）
男子在櫃台要求取1元錢。（視頻截圖）

浙江海寧一名男子日前進銀行對工作人員說，需要取款2.5萬元（人民幣，下同）。銀行工作人員依例詢問取款用途時，男子被問得不耐煩，稱要將錢分批取出，一次就取一元錢。視頻登上熱搜，吸引眾多網友討論，有人心疼銀行人員，「櫃檯小姐很無奈也很無辜」，也有人覺得銀行管太多，「取款用途屬於個人隱私」。

都市快報橙柿互動報導，視頻拍攝者說，當時他在銀行取錢，正在排隊，看到了取錢的這一幕，「這名男子大概四、五十歲。當時他在窗口取錢，工作人員問他取錢做什麼用，男子可能覺得煩，就說自己是去坐公交車。工作人員就說，這個不符合規定不能取。男子就說我取一塊錢，我再取一塊錢。取了兩、三次後，工作人員是個年輕的女孩子，委屈地哭了起來。男子覺得不好意思，才把2萬5000塊錢一次性取走了」。

拍攝者說，「這家銀行我經常來存錢取錢，取錢的時候工作人員都會詢問取款用途，這也是為了謹防電信詐騙的一個好心提醒，我們也都能理解。其實大家互相配合下就好了，小姐也是為了工作」。

這段視頻在網上瘋傳，拍攝者說，「銀行的領導都找到我單位了。其實我是感覺要表揚下銀行小姐姐的敬業，所以拍了個視頻發到網上」。

關於銀行該不該問取款用途，正反意見都有。杭州劉先生表示，自己在銀行取錢時也常碰到這種情況，有時候取的錢多一些還被要求填表格寫明資金用途，他覺得銀行管得太寬，「明明是取自己的錢用，又不偷又不搶，憑什麼要被問取錢用途？」

也有網友表示，「等自己的錢被詐騙了，那時候你哭都來不及，人家銀行工作人員正常履行工作職責，何必呢？」也有人表示，「銀行的規定，你跟一個櫃檯較真幹嘛？真的是浪費大家和自己的時間，隨便說一個就好」。

詐騙 隱私

上一則

「中火箭可打到尼米茲號」 中官媒：解放軍實力被美司令認可

延伸閱讀

競選副州長 馬世雲將發大學啟動金

競選副州長 馬世雲將發大學啟動金
全民保險談 公司退休帳戶轉換個人退休帳戶好處

全民保險談 公司退休帳戶轉換個人退休帳戶好處
華埠3未成年人甜品店遇搶劫 財物被搶還遭輪番毆打

華埠3未成年人甜品店遇搶劫 財物被搶還遭輪番毆打
隱藏的信用卡 你知道嗎？房產可信貸「變現」 靈活取錢

隱藏的信用卡 你知道嗎？房產可信貸「變現」 靈活取錢

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元
「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議