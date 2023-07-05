四川餐館辦「大胃王」賽吸引顧客 反因浪費食物被調查

四川省宜賓敘州區近日有家餐館舉行「大胃王」比賽吸引顧客注意，並提高流量與關注。（取材自紅星新聞）

中國國家主席習近平 上任後多次要求制止餐飲浪費行為。四川省宜賓敘州區近日傳出，一家餐館因舉辦「大胃王」比賽，遭當地市場監管局依浪費食物相關法規進行立案調查。人民網更批評「絕不容大胃王挑戰賽死灰復燃」。

習近平任內高度重視糧食安全，並在全社會倡導「厲行節約、反對浪費」的風尚。中國全國人大在2021年日更通過、公布與實施「反食品浪費法」，成為規範社會浪費行為的準則。

綜合媒體報導，敘州區市場監管局6月25日接到民眾舉報稱，某餐飲店為吸引客流、賺取流量，推出「挑戰大胃王」競賽活動，該餐飲店在網絡上宣稱「限4個名額，歡迎挑戰」。比賽規定，參與者必須在限定時間內吃完108個抄手，依照食用速度獲得相應獎勵，參賽者無需付費。同時該店負責人拍攝比賽視頻並上傳至短視頻平台，以此獲取流量與關注。

「封面新聞」報導，當地執法人員表示，這家餐館二兩抄手16個、三兩24個，108個抄手約一斤三兩。在上傳的影片中，獲得參賽資格的4位選手有一名沒有吃完，還剩20個左右，該餐飲店店員表示，剩下的20個直接倒掉了。

店家這一舉動遭民眾舉報違，敘州區市場監督管理局執法大隊大隊長張強證實上述商戶確實有浪費食物的違法行為。「『大胃王』類似相關比賽不僅會造成食品浪費，還嚴重影響身體健康。我們將對其違法行為進行立案調查」，張強說。

人民網評論，制止餐飲浪費人人有責。對於消費者來說，每一個人都應該學會理性消費、懂得愛惜和尊重自己的身體。對於網絡平台來說，理應加強日常監管，不給「大胃王」挑戰賽以可乘之機。對於網友來說，反手一個舉報就是對「大胃王」挑戰賽最好的表態。

事實上，為博取消費者眼球，近年以「大胃王」作為噱頭吸引顧客有許多前例。比如福建廈門一家星級酒店今年3月也曾舉辦「漢堡王 挑戰賽」活動，購買一張98元（人民幣，下同）的入場券即可參賽，比賽規定30分鐘內吃完3斤重的漢堡即可退還費用。這場活動也被當地市場監管局以浪費食物相關法規立案調查。