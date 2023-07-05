老人怕拖累兒女 做好飯菜後喝農藥 忍痛走出家門躲角落等死

博主的母親不想拖累孩子，在一個普通的清晨，拿出事先準備好的農藥一飲而盡。(取材自「鱉扯犢子」)

有博主近日在網上發布了一段視頻，讓無數網友看後感動淚目，也讓無數網友感嘆「天下父母心」。自媒體「鱉扯犢子」報導，這名博主的母親是一名患有長期病的老人，家裡積蓄都花在給母親看病了，為了看病，母親每年都會去醫院住上一、兩次院，不僅花錢還花時間。

來源：YouTube

據報導，博主為了賺錢，長期在外漂泊打工，或許是不想拖累自己的孩子、被病痛折磨到沒有活下去的勇氣，也或者是負擔不了巨額醫藥費，博主的母親在一個普通的清晨，一大早起來將家裡屋裡屋外收拾得乾乾淨淨，拿出事先準備好的農藥一飲而盡。

母親用盡最後一絲力氣，忍著疼痛、捂住肚子艱難的走出門口，在一個沒人知道的角落偷偷等死。等兒女們發現的時候，老母親已經去世了。

母親去世後，博主發現家裡被打掃的乾乾淨淨，廚房裡還留有飯菜，就連孩子的破衣服也被母親縫補好。報導指出，博主稱，她一定非常不捨離開自己孩子、離開這個家，在她臨死前，想的還是為孩子做最後一頓飯菜，將家裡打掃乾淨。

這位母親是疼愛自己的孩子，也正是因為這份愛，才不得不選擇透過這種方式結束自己的生命。