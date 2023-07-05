女網紅「機車女神」海南別墅 遭男賊蹭住 半個月喝掉6瓶茅台

網紅痞幼發視頻稱，她家被一名陌生男子翻牆住進去了。(視頻截圖)

海南省三亞近日破獲一起侵入民宅盜竊案，一名男子從海口騎共享單車300公里到三亞，翻進一座別墅，「蹭」住半個多月，還把房內6瓶茅台喝光，直到打掃阿姨發現報警將其抓獲，而別墅主人是擁粉2800萬、有「機車女神」稱號的網紅痞幼。

極目新聞報導，痞幼發布視頻，稱作案男子為「茅台野人哥」。她說，家中被一名陌生男子翻牆住進去了半個月，那名陌生男子從海口騎共享單車騎行了300公里到三亞，到她家喝酒。她家一名打掃的阿姨，去房子打掃時，發現了那個「茅台野人哥」。

痞幼還在視頻中提醒大家，如果是在南方買了不常住的房子，一定要安裝好監控，「不知道會不會有這種騎自行車300公里去你家喝酒的人」。

報導說，三亞市公安局吉陽分局局荔枝溝派出所表示，6月8日，犯罪嫌疑人朱某龍從海口騎行共享單車來到三亞（約300公里），當其騎行至三亞某小區時，發現小區內有棟別墅無人居住，於是翻進入該別墅休息並住了下來，期間朱某龍喝光了別墅內6瓶茅台酒，直至6月24日下午，該別墅房主聘請的私人家政到該別墅打掃衛生時才發現朱某龍，遂報警。目前，吉陽分局依法對朱某龍刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

據悉，痞幼為汽車博主，抖音 、快手紅人，擁有千萬粉絲。2020年，憑藉出眾外型以及駕駛重型機車的酷帥形象吸引大批人氣，被網友親切稱之為「機車女神」。