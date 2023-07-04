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山西男童被逼吃大便 邊吃邊咳嗽乾嘔 霸凌者催「咽了」

中國新聞組／即時報導
山西男童遭霸凌「被逼吃屎」。(取材自微博)
山西男童遭霸凌「被逼吃屎」。(取材自微博)

中國社群網站上近日瘋傳一段「男童被逼吃屎」的影片，只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

綜合媒體報導，7月1日，山西晉中市介休市委網信辦通報稱，3名未成年人逼1名未成年人吃糞便，目前警方已立案。

網傳影片顯示，男童坐在地上，並將手上的糞便放進口中，旁邊多次傳出聲音要求「咽了」，之後有人稱「他想要吐出來」；男童多次咳嗽乾嘔，並將口中的糞便吐出，但未知欺凌者用何種方式威脅男童，後者用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

在影片後段，男童頭頂磚頭，欺凌者要求他說出「我以後再也不敢啦」、「大姐我錯了」，之後又被人用腳踢，用鐵棍打屁股。

7月1日，山西晉中介休市委網信辦通報稱，公安機關已立案，目前，雙方家長已經達成和解。小男孩父親李先生稱，孩子被欺凌致頭部受傷，精神受刺激出現異常，經派出所協調，起初對方只願賠償幾千元（人民幣，下同），過了幾天又提出賠償4萬5000元(約6209美元)，已經簽字和解。

李先生說，自己今年50歲，家境相對貧困。妻子以前腦子受過刺激，沒有工作能力。事發後兒子受到刺激，現在腦子也不清楚，目前在醫院接受治療，由姑姑陪床照顧。」

有網友透露，男童的父母是殘疾人、農村人、不識字，並且是被迫和解，「半夜兩點多把孩子爸叫到派出所『簽了』和解書，孩子爸也沒啥文化，不懂什麼」、「小孩家根本沒有和解，是半夜兩點被逼著簽的，媽媽精神有問題，爸爸是老實人不識字！小孩子現在癡癡呆呆的」。

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