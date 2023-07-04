營商環境差？成都「後花園」關閉 稱遭政府排擠

秀麗東方生態文化景區。（取材自微博）

曾被稱為成都市民後花園的「秀麗東方生態文化景區」宣布因與相關部門形成利益關係遭排擠，1日起永久閉園。消息一出，有網友稱可惜了，也有網友表示，「哪裡可惜，合法關停」。

潮新聞報導，4月起至今，四川秀麗東方投資 管理方，多次圍繞「錦江區政府營商環境」「政府政策補貼不落實」等內容在微博發文。

據「秀麗東方」官方微信 公眾號，秀麗東方生態文化景區（以下簡稱秀麗東方景區）地處錦江大道濕地路，2011年，景區按錦江區招商引資要求投資人民幣3.5億元，總體占地面積1250畝。景區內四季花開不斷，被評為最美觀花基地，也集踏青、美食、親子 、婚宴、展演、趕場等內容為一體。

對於永久閉園，「秀麗東方」發文稱是在經營過程中，由於沒能和錦江區政府相關部門形成利益關係，各方面遭到排擠。不僅招商引資承諾不予兌現、上級文件規定事項不批准，且現在又要禁止企業的一切經營行為，以至於企業無法盈利。

除此之外，秀麗東方景區還質疑錦江區營商環境不公，稱錦江區政府合資成立「成都市錦江城鄉發展投資有限公司」控制錦江區幾千畝土地及百億資產，但政府卻不給秀麗東方景區批地。

閉園通知中有提到，景區曾多次向成都市副市長、錦江區委書記陳志勇反映情況並試圖尋求幫助。雖然區委區政府多次開會懇談，但問題始終沒有得到解決。

錦江區政府和秀麗東方景區的矛盾可追溯至2018年5月，據中國青年網報導，成都市錦江區環治辦2018年7月11日，對秀麗東方園區內幸福場等違法建築依法進行首批強制拆除。同月26日，成都市錦江區官方微信公眾號發文稱，景區多次發文大打「悲情牌」，編造一個「官強民弱」的虛假故事，意圖掩蓋違法，裹挾民意，向政府施壓，以謀取私利。