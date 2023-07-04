好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

一名中國女遊客上網控訴在馬來西亞吉隆坡國際機場遇到騙子，對方還與她合影。（取材自華人生活網）

最近會在馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）搭機的旅客要注意了，一名中國女遊客控訴，日前在該機場遇到騙子，對方稱自己遭當地人「歧視 」，因此將要飛往英國，但錢不夠買行李托運，女遊客看對方可憐，於是轉了4500令吉（約1025美元）給她，結果對方卻用各種理由搞失蹤，女遊客才驚覺受騙。

來源：YouTube

華人生活網報導，該中國女遊客日前在社交平台上稱，日前在吉隆坡國際機場第一航站樓的航空公司櫃台附近遇到女子，該女自稱來自新加坡 ，並說自己是同性戀，因此遭到當地人歧視，詢問女遊客是否是中國人希望尋求幫助。

女遊客說，該騙子稱自己即將飛往英國，但需要借錢增加托運行李。出於同情，女遊客在騙子的哭訴和勸說下，前往提款機，分三次一共提取4500令吉給對方。騙子一路上不停說話，試圖分散女遊客的注意力。在安檢後，騙子以轉帳為由要求事主加她微信 ，並拍攝提款憑證給她。

後來，騙子聲稱她媽媽會轉帳給她，卻以各種理由拖延時間。由於女遊客等不及與騙子一起過安檢，而騙子就帶著她在三樓和五樓之間兩邊跑。女遊客說，騙子走得很快，而自己又拿著隨身行李，一度跟丟騙子，期間她試圖打微信電話給騙子，但對方都沒有接，這才驚覺自己可能被騙了。事後，女遊客找到騙子後，藉口要跟對方合照，並利用該照片報警。

女遊客說，為了自保的照片與手機錄影都提供給警方，後來警方表示，該騙子其實是馬來西亞人，並且在短短一周內已騙了三人。