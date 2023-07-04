好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元
最近會在馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）搭機的旅客要注意了，一名中國女遊客控訴，日前在該機場遇到騙子，對方稱自己遭當地人「歧視」，因此將要飛往英國，但錢不夠買行李托運，女遊客看對方可憐，於是轉了4500令吉（約1025美元）給她，結果對方卻用各種理由搞失蹤，女遊客才驚覺受騙。
來源：YouTube
華人生活網報導，該中國女遊客日前在社交平台上稱，日前在吉隆坡國際機場第一航站樓的航空公司櫃台附近遇到女子，該女自稱來自新加坡，並說自己是同性戀，因此遭到當地人歧視，詢問女遊客是否是中國人希望尋求幫助。
女遊客說，該騙子稱自己即將飛往英國，但需要借錢增加托運行李。出於同情，女遊客在騙子的哭訴和勸說下，前往提款機，分三次一共提取4500令吉給對方。騙子一路上不停說話，試圖分散女遊客的注意力。在安檢後，騙子以轉帳為由要求事主加她微信，並拍攝提款憑證給她。
後來，騙子聲稱她媽媽會轉帳給她，卻以各種理由拖延時間。由於女遊客等不及與騙子一起過安檢，而騙子就帶著她在三樓和五樓之間兩邊跑。女遊客說，騙子走得很快，而自己又拿著隨身行李，一度跟丟騙子，期間她試圖打微信電話給騙子，但對方都沒有接，這才驚覺自己可能被騙了。事後，女遊客找到騙子後，藉口要跟對方合照，並利用該照片報警。
女遊客說，為了自保的照片與手機錄影都提供給警方，後來警方表示，該騙子其實是馬來西亞人，並且在短短一周內已騙了三人。
報導說，有網民表示，該騙子一直在吉隆坡國際機場第一航站樓的深航和廈航的值機櫃台附近尋找目標，也有人分享遇到換匯騙局，犯人也是同一名女子。
上一則
FB留言