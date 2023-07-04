孫女幫祖父洗澡 視頻PO網挨罵「男女有別、消費老人」

福建一女士上傳自己幫爺爺洗澡的影片，引發爭議。（視頻截圖）

孫女幫不能自理的祖父洗澡，孝行卻在網路上引起爭議；福建一名女子日前在網路上貼出一段視頻，是自己在幫高齡90歲、因病生活無法自理的祖父擦澡，視頻並配上文字寫著，「時常有人說我不要臉，好意思給爺爺洗澡」，「小時候一把屎一把尿拉扯我長大的人有啥不好意思的」。許多網民留言肯定女子孝順，但也有不少網民質疑該女子是在「消費老人博眼球」。

來源：YouTube

成都商報報導，福建省三明市的沈姓女子表示，自己是家中唯一能照顧祖父的人；她說，祖父罹癌，雖然有四個小孩，但其中三個在外地工作，剩下一個女兒、也就是沈女的母親，也有病在身，因此主要照顧祖父的工作就由她扛下。

沈女說，一些街坊鄰居曾勸她男女有別，孫女為祖父洗澡「不妥」，所以她上傳視頻時，才寫了一段文字：「時常有人說我不要臉，好意思給爺爺洗澡。覺得不尊重老人。咦，老人行動不便難道叫他自己爬出去洗啊。小時候一把屎一把尿拉扯我長大的人有啥不好意思的。」她說，本來是想呼籲大家包容、理解老人，尊重長輩，沒想到視頻引發熱議，還上了熱搜。

沈女上傳的視頻裡可以看到一名削瘦的老人赤裸上半身，下身裹著一條毛巾，而她正在為他擦澡。

雖然多數網民肯定沈女的孝心，但也有網民認為，把老人赤裸上身的視頻發到網路上，有「消費老人博眼球」的意味。對此，沈女表示，自己主要以打零工、掃馬路、回收廢品和在短視頻平台上賣貨為生，一個月能掙兩三百元。若視頻能為自己的帳號引流，帶來一定的收入，她認為也無可厚非。

據報導，當地村幹部受訪時證實沈女說法，她祖父是低保戶，確實有三個女兒與一個兒子，由於女兒都出嫁，兒子在外地工作，沈女確實是主要照顧老人的人。