AI換臉有詐 新華社：有人冒充官員精準詐騙

AI換臉技術愈來愈成熟，一些網紅假扮俄羅斯女人，在網路上騙取打賞、捐款或直播賣貨，更有人冒充官員精準詐騙。圖為河南大叔經AI變臉成為「俄羅斯娜娜」。(抖音截圖)

「AI 換臉」詐騙 出現涉政苗頭！中國曝出多宗利用AI詐騙案件，其中不少是冒充官員身分行騙，作案從廣撒網向精準施騙轉變。有分析稱，一些官員電視出鏡率較高，為騙子提供豐富的面部識別素材。

新華社旗下的瞭望周刊披露，北方某地警方近日發布一宗利用「AI換臉」詐騙的案件，不法分子偽造的是受害人認識的一名官員。在微信 視頻訊天中，「換臉」後的騙子提出，其朋友有一筆工程保證金需要借用受害人公司的帳戶走帳。騙子「換臉」後面部表情自然，聲音逼真，受害人便放鬆警惕，轉帳後打電話確認，才知道被騙。

上述騙案疑是內蒙古包頭市警方5月通報的案例。包頭警方當時稱，福州市某科技公司老闆郭先生的「好友」突然通過微信視訊聯繫他，聲稱自己的朋友在外地投標需要保證金，要求借郭的公司帳戶過數，郭先生10分鐘被騙走430萬元(人民幣，下同，約60萬美元)。

報導稱，一些官員由於工作原因，出鏡率相對較高，這為騙子提供了豐富的面部識別素材；在電視、廣播新聞中也可以找到一些官員的大段同期聲，這令「偽造成本」更低。在一些案件中，不法分子還會通過「AI換臉」合成視訊等方式，偽造與官員見面、合影等內容進行詐騙，增加了涉政類詐騙的欺騙性和危害性。

另據中國經營報報導，警方接報後調查，騙子通過智能AI換臉和擬聲技術，假裝成好友，對郭先生實施了詐騙。值得注意的是，騙子是直接用好友微信發起視訊聊天，警方認為，騙子極可能通過技術手段盜用了郭先生好友的微信。