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上海94歲老人控保母虐待 偷250萬

中國新聞組╱上海3日電
一名上海94歲老人實名舉報遭到保母虐待。(視頻截圖)
一名上海94歲老人實名舉報遭到保母虐待。(視頻截圖)

一名上海94歲老人實名舉報遭到保母虐待，稱保母分多次拿走家中逾250萬元(人民幣，下同，約34.7萬美元)養老錢。對此，當地居委會回應，這是3、4月間發生的事，老人的兒子、兒媳已經從國外趕回家，保母也已被開除。

來源：YouTube

上游新聞報導，名為「上海94歲老人盧德麟」的帳號6月29日發布視頻稱，自己和老伴均為94歲老人，自己脊髓炎癱瘓在床，老伴雙眼失明行動不便，兒子在國外工作，因此請了保母照顧；「保母蔣某某對我特別凶，還虐待我，為我剪指甲時把我的肉一起剪下來。2017年至今，保母分多次偷偷拿走我家250多萬的養老錢…」相關視頻曝光了保母照顧老人起居的一些片段，還曬出疑似銀行巨額支取紀錄。

自稱老人兒媳的沈女士2日發文表示，原本對蔣姓保母很信任，但她回國後發現公婆身上有傷，腳指甲肉都在流血，透過監控、查看銀行帳戶，發現公婆200多萬元養老金竟被轉移到保母戶頭。

她稱由於公公失明，無法去銀行取錢，所以將密碼告訴保母用於生活開支，才導致200萬元被強制轉到保母帳上。

保母則聲稱，其中100萬元是她的養老金，100萬元是給她的獎金，另外50多萬元以現金形式取出。

報導稱，老人現在應該居住在杭州，警方已介入調查。

律師表示，虐待罪要件是「虐待家庭成員」，保母和老人並非家庭成員關係，故不適用虐待罪，但可能涉嫌刑法的虐待被監護、看護人罪，情節惡劣者，可處三年以下有期徒刑或拘役；另外，如果250萬元被保母轉走的說法屬實，保母就可能涉嫌盜竊，刑期在10年以上。如果上述兩罪名均成立，保母將面臨較高刑期。

沈女士稱，保母逼其公公寫下證明。(取材自上游新聞╱受訪者供圖)
沈女士稱，保母逼其公公寫下證明。(取材自上游新聞╱受訪者供圖)

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