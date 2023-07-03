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人大畢業生盜全校5萬生資料 建顏值榜任人查看打分

記者謝守真╱綜合報導
中國人大一名目前任職於微信的碩士畢業生，在學時盜取全校學生個資，並將這些資料分類，製作成「顏值排行榜」。(取材自澎湃新聞)
中國人大一名目前任職於微信的碩士畢業生，在學時盜取全校學生個資，並將這些資料分類，製作成「顏值排行榜」。(取材自澎湃新聞)

網傳中國人民大學有一目前任職於微信的碩士畢業生，於在校期間盜取全校5萬學生照片等個人資料，並且將這些資料分類製作成「顏值排行榜」，任人查看並對外貌打分。校方回應稱已注意到此事，並第一時間報案。消息一出，在中國網路引發熱議，不少網友擔心個人隱私也會同樣遭盜。北京警方調查後通報，已將嫌疑人刑事拘留。

來源：YouTube

上觀新聞報導，有網友在微博上爆料，一名畢業於中國人民大學的男研究生在學期間，利用專業技能及高度參與該校校內網站開發的權利，盜取全校學生照片、姓名、學號、生日等個人資訊後，建立了一個給全校學生顏值評分的網站。

該網站為公開網站，且存在時間已有3年之久，過去僅在這名學生的朋友圈流傳。不過，消息指出，該畢業生曾在個人社群動態上炫耀稱「這是我大學二年級時就想做的壞事」，並表示「不敢發朋友圈怕被打拳（被女權主義抨擊）」。而網傳截圖顯示，該動態發布於2020年10月，目前相關內容全數清空。

報導還提到，該「顏值評分網站」所洩露的訊息，包括人民大學14屆至20屆本科、碩士和博士生的全部資料。除該顏值評分網站外，該生還曾在GitHub上發布使用人工智慧技術給「小姐姐一鍵脫衣」的原始代碼（Demo）。

另據澎湃新聞報導，這名涉事的人大畢業生在校期間曾獲國家獎學金，還被評為學校「三好學生」、優秀團幹部等榮譽稱號，為高瓴人工智能學院2019級研究生，目前已從該校畢業，就職於騰訊北京微信團隊搜索算法相關部門。

中國人民大學校辦工作人員透露，「學校方面已經關注到此事，對於網友反映的情況，校領導正召開會議處理」，目前具體情況尚不清楚。

不少網友聞風表示，「有這種員工在貴司（微信）如何保護用戶的隱私安全？」、「騰訊不開除就等著被舉報吧」。還有網友認為，「今天敢漏個人信息，明天他就敢漏國家信息。」呼籲騰訊公司回應此事。

網友爆料，中國人大有一目前任職於微信的碩士畢業生，於在學時盜取全校學生個資，並將...
網友爆料，中國人大有一目前任職於微信的碩士畢業生，於在學時盜取全校學生個資，並將這些資料分類，製作成「顏值排行榜」。(取材自澎湃新聞)

微信 北京 隱私

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