大巴遇襲 中遊客自救逼退暴徒：「再也不來法國了」

中國一旅行團近日在法國馬賽遇襲，並有數名旅客受傷。（取材自觀察者網）

6月30日凌晨，一輛搭載41名中國旅遊團的遊覽車在法國馬賽遭暴民攻擊，數名旅客受傷。旅客回憶，當時十多名黑衣人還試圖上車把乘客拉下去，情況非常緊急，當場報警後法國警方卻「自身難保」未前來援助，最後靠車上乘客自救，數名男遊客將黑衣人逼退下車。有旅客驚嚇直說「再也不會來法國了」。

法國17歲非裔 少年被警察 開槍擊 斃，引發當地連日騷亂，這輛載有中國旅遊團的遊覽車也在前往馬賽酒店的路上遭十多名黑衣人襲擊。「我坐在車的最前方，很清楚看到有五六個蒙面暴徒，拿著大石頭開始砸我們的車。司機還往前開了一段路，但前方的暴徒愈來愈多，他們甚至用街邊一些圍欄擺在路中間，試圖攔住我們的車。」車上乘客王先生回憶。

當時，駕駛座擋風玻璃被砸，車上導航系統損壞，遊覽車後方車門也被砸開，「有一名蒙面白人暴徒趁機跑到車裡，手上拿著石頭，但因車裡的人較多，且後方有幾位成年男性在抵抗，最終他才跳下車。」車上旅客趙薔驚魂未定表示，「車上只有7、8個青壯年男子，有3個兒童和10位左右老年人，其餘都是女性。」

文匯報引述傳媒報導，事發時車上一名乘客透過中國駐馬賽總領館報警，但乘客馬女士說，警方在他們一車中國遊客遇襲後沒有出動，聽到的回應是「因他們現在自身難保」，最終靠司機緩慢地開出去，「在國外沒想到這麼無助。」旅客王先生夫婦因此精神大受刺激，直說「糟糕透了，再也不會來了」。

此團行程共13天，事發翌日原應從馬賽往巴黎，但團裡眾人強烈要求改變路線，最終於7月1日直接往瑞士，提前結束行程回國。

不過，南方都市報報導，該旅行團成員小卡（化名）稱是旅行社擅自更改行程才導致他們在馬賽遭遇襲擊，目前全團都在瑞士，提前回國為不實消息，只是原計畫巴黎的行程改成了瑞士。

對於擅改行程，涉事的上海全景旅行社工作人員表示，「只有一晚的酒店更改了，在馬賽住一晚，沒有遊覽行程，出團確認書上也標註。可能出現了通過不同渠道報名的遊客沒有被通知到的情況。」至於小卡稱取消巴黎行程改去瑞士需每人支付255歐元，這是因境外突發不可抗力事件所產生的應急費用，旅行社已與遊客商議各付一半。