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法騷亂 中國留學生白天不敢出門 牛彈琴：華人社區儼如戰場

中國新聞組／北京3日電
法國街頭騷亂中，有店鋪遭到砸搶。(取材自央視新聞)
法國街頭騷亂中，有店鋪遭到砸搶。(取材自央視新聞)

法國多日騷亂，中國官媒報導，當地最大華人居住區巴黎13區多間華人店舖和餐館遭暴徒打砸搶，路邊車輛被焚，嚇得中國留學生白天也不敢出門，當地已「儼然如戰場」。這次13區商舖遭襲明顯是針對華人而來，中國已向法方提出交涉，要求確保中國公民人身和財產安全。而對照比烏克蘭巴赫姆特還慘烈的法國「戰火」，生活在和平穩定的中國更令人珍惜。

綜合報導，巴黎13區是當地最大的華人居住區，有近5萬華人聚居，近日也被法國持續數日的騷亂波及，有華人店舖和餐館在7月1日凌晨遭到暴徒打砸搶，並造成不同程度的財產損失，13區其他華人商舖都提高了警惕，對門窗進行了加固。

一名旅法傳媒人表示，「大巴黎地區不少華人經營的咖啡、菸草店都被砸被搶，店主只能在樓上躲著，在恐懼中看著自己的店舖被搶劫一空。雖然保險公司會賠償，但生意也沒法做了，就算大商場和超市都會早早關門，也會有警察戒備，因這些都是被搶劫的重點區域。」在法華人周玲（化名）認為，這次事件是自2005年騷亂以來最嚴重一次。

目前正值歐洲旅遊旺季，不少留學生本打算趁假期旅遊卻因騷亂大感掃興。一名在英國就讀、騷亂爆發前一天剛抵達巴黎的中國留學生說，「我在巴黎這幾天都很怕，白天都不敢出門，真的能聽到槍聲。」

鳳凰衛視報導指出，從種種跡象來看，這次13區商舖被打砸搶明顯是有針對性的。從過往來看，每次法國有示威遊行、騷亂等事件，當地華人商舖或多或少都會遭到暴徒攻擊，趁機斂財。旅法華人華僑的人身和財產安全面臨著嚴峻考驗。

據中國外交部領事司官方微信公眾號，中國駐馬賽總領館已向法方提出交涉，要求確保中國公民人身和財產安全。同時提醒旅法中國公民，避免前往遊行示威及暴力衝突區域。

官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發文指出，巴黎13區華人街兩旁店舖櫥窗被砸，路邊車輛被焚，儼然如戰場。戰火蹂躪下的烏克蘭巴赫姆特的很多汽車，肯定都沒有巴黎的這樣慘烈。看看烏克蘭，看看巴勒斯坦，再看看美國，看看法國，看看那火焰熊熊燃燒的街頭，再看看中國國內。最大的感慨，是有幸生活在一個和平穩定的中國。

華人 中國留學生 烏克蘭

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