弄髒乘客衣服 浙江保潔員下跪道歉 公司放她3天假

保潔阿姨向穿白衣乘客下跪道歉。（視頻截圖）

浙江衢州火車站日前有一名保潔阿姨因不小心弄髒乘客衣服後，向乘客下跪道歉；近日，保潔阿姨所屬公司表示，阿姨需賠償乘客損失30元，費用由公司承擔，公司也上門對阿姨進行慰問和心理疏導。

極目新聞報導，根據案發現場的視頻顯示，火車站大廳裡，一位身著橙色工作服的保潔阿姨突然跪下，並連磕三個頭，不停地說著：「對不起」，一名白衣男子見狀，揮了幾下手就匆匆離開了。有評論表示，一般來說，不到萬不得已不會「下跪」來解決矛盾和糾紛，是不是帶顏色的飲料污染了他的衣物或乘客的態度，從公開報導來看，這些細節並不清晰。總之，如果乘客要求賠償，不能說沒道理，但關鍵是怎麼賠。

保潔阿姨情急下跪道歉，可能是她怕賠償的金錢高了，自己不能承受，畢竟這個工作待遇並不高；另一個可能是，她怕乘客投訴。

據保潔阿姨所屬公司的情況說明，事發時她正在撿一個飲料瓶。她撿瓶子是為了回收賣錢，這個行為嚴格來說不屬於她的本職工作，一般保潔公司對此有嚴格的規定。所以在情急之下她就下跪了，想了結一個爭端。

保潔阿姨所屬公司發布情況說明稱，當時保潔阿姨在廁所垃圾桶看到飲料瓶，瓶內還有少許液體，在傾倒剩餘液體時，不小心濺到在一旁的乘客。乘客要求賠償，雙方未能就賠償達成一致，保潔人員下跪道歉。後經車站民警現場協調，雙方達成和解。

公司表示，已讓阿姨先帶薪休假三天，等情緒正常再上班。經警方協調，保潔阿姨需賠償乘客30元，這筆費用由公司承擔。事發當天，公司也第一時間到阿姨家裡進行慰問，並有心理師 對阿姨進行心理疏導。

網友們紛紛為清潔公司的處理方式點讚，不僅承擔30元的賠償費，還讓阿姨帶薪休息三天，並到保潔阿姨家裡進行慰問，安排心理師對阿姨進行心理疏導。體現出公司對保潔阿姨的尊重。另外，因為細節並不清晰，大家沒必要攻擊、網暴白衣乘客。