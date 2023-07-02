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涉殺女子潛逃 河南「書畫家」自縊亡

中國新聞組╱綜合報導
網傳靳創民照片。(取材自微博)
網傳靳創民照片。(取材自微博)

河南省永城市一間酒店6月23日發生一名女子遇害刑案，警方查出自稱「書畫家」的靳創民涉案重大，並發布懸賞通告；靳創民潛逃期間，曾打電話給家人稱要跳河，民警也果真在河中撈到他作案時戴的帽子，以為他已投河身亡，並一度懷疑是他把帽子扔河裡企圖製造跳河假象以躲避追緝。不過警方後來在一間常年無人居住的民房發現了自縊身亡的靳創民遺體。

新京報「緊急呼叫」欄目報導，涉嫌犯下河南省永城市一起殺人事件的「書法家」靳創民，近日被發現陳屍在沱濱街某村一戶常年無人居住的民房，據了解，永城市新城區6月23日晚有一名女子遇害，死者與靳創民有感情糾葛，兩人還有經濟糾紛，案發當天兩人一同入住酒店，因此靳創民嫌疑重大。

靳創民作案後和家人打電話稱要跳河，民警在河中撈到了他作案時戴的帽子。有人分析，有可能他往河裡丟帽子是干擾偵察視線，因為他的蹤跡曾在一鄉鎮上出現過。如今靳創民的遺體被發現在一處民房，案件還在調查中。

當地相關部門表示，靳創民與遇害女子均不是永城新城區轄區居民，兩人是臨時入住酒店，案發後女子遺體暫存當地殯儀館。

據報導，靳創民對外介紹自己是中國書法家協會會員、中國書畫家協會會員、河南省直書畫院副院長，獲書法蘭亭獎，被美術中國出版社、國際教育交流促進會、大愛同聲藝術團授予「德藝雙馨」藝術家。不過，上述頭銜「水分」很大。

中國書法家協會工作人員稱，靳創民不是中國書法家協會會員，與中國書法家協會僅一字之差的「中國書畫家協會」，早在2016年就被民政部列入第五批「離岸社團」「山寨社團」。

此前警方的懸賞通告。(視頻截圖)
此前警方的懸賞通告。(視頻截圖)
此前警方的懸賞通告。(取材自極目新聞／圖源：永城市公安局)
此前警方的懸賞通告。(取材自極目新聞／圖源：永城市公安局)

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