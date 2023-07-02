中國神仙企業…與顧客爭執 精神補償員工5000元

胖東來多次因為員工福利登上熱搜。(取材自快科技)

河南 許昌近日有一位顧客與胖東來員工發生爭執，胖東來公開了一份八頁的調查報告，承認在服務過程中有問題，該公司決定將管理人員全部降級3個月，並攜帶禮物和500元的服務投訴獎品上門向顧客致歉，此事件引發熱烈討論。

金羊網報導，根據這份八頁的「顧客與員工發生爭執事件的調查報告」，當中對處理方案做了詳細說明，甚至包含了包括了封面和目錄，可以說是相當有誠意。然而，顧客在事後拒絕了500元的投訴獎品；胖東來認為，顧客權益受到損害，可以通過投訴渠道來反饋問題，但不能在現場高聲責怪員工，因為這是對員工人格和尊嚴的嚴重傷害。因此，胖東來決定給予員工5000元的精神補償。

對此，不少網友發表看法，「誰對誰錯先不說，但是在互聯網上這麼詳細的調查報告還是第一次見」「這樣的公司才是以人為本」「態度端正，好企業」「神仙企業啊」，還有人說，「尊重愛護顧客，但是絕對不是以貶低員工為代價。」

據報導，對於胖東來，小米 雷軍曾經這樣形容：「在中國零售業 是神一般的存在。」2008年，大商總裁牛剛在鄭州改革開放30周年商業企業高峰論壇上說：「這麼多年來，我沒有見過像胖東來這麼好的生意。」

這並不是胖東來第一次因為員工福利登上熱搜，胖東來今年還因「委屈獎」火上熱搜。今年3月，胖東來超市辦公室回應網傳截圖時表示，公司對員工確實設有「委屈獎」，意在鼓勵員工做正確的事，獎金在500元到5000元不等。此外，普通員工還有30天帶薪年假，管理層則是40天。另外，公司的夢想是員工及管理人員工作實現全年綜合休假130天以上，每天工作不超過6個小時，接近歐洲的工作狀態。目前，胖東來員工日工作時間為6至7小時。