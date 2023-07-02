「臉基尼」升級附帽簷、遮眼角 熱賣30萬件

高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

夏季高溫不斷，中國防曬特產「臉基尼」銷量也逐漸成長，今夏更有商家推出創新防曬裝備「腮紅口罩 」，預計將成為爆款單品。

央視財經報導，防曬衣、防曬帽、冰絲袖套、防曬口罩等「物理防曬」裝備，近期在義烏國際商貿城裡賣得火爆，不少商家表示，今年明顯感覺到消費者對臉部防曬更加重視。而一間賣「臉基尼」的商家就表示，附帶帽簷的「臉基尼」目前已經賣出了近30萬件。

高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

除了「武裝到脖子」的「臉基尼」，還有顏色漸層的「腮紅口罩」，都是銷售爆款。這些產品也依照遮蔽面積大小有不同款式，義烏國際商貿城經營戶董薇表示，今年一款能防護到眼角的「臉基尼」銷量比較好，因為可以蓋住臉上比較容易長斑的地方，銷量同比增幅有30%。

報導說，義烏商家的銷量成長，也反映到向他們進貨的電商 上。電商平台數據顯示，廣東、北京 、江甦的消費者在防曬用品上消費最多，防曬衣、防曬口罩、防曬冰袖等產品近期銷量環比增長超50%。此外，服飾類的防曬新品成交額同比增長180%。

高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

此外，儘管女性是防曬服飾的主要消費者，但男性消費者也在近幾年快速增長，男士防曬衣、防曬褲等兼具涼感、速乾等多功能的防曬服飾產品正火爆起來，不少商品在電商上的月銷量超過1萬件，新品數量同比增長兩倍，其中包括防曬衣、防曬漁夫帽、男士超大號遮陽傘、戶外掛耳護頸口罩等。

有防曬服飾品牌負責人受訪表示，他們今年推出的男士防曬服達到18款，是去年的兩倍；品牌還針對年輕潮流需求，推出了防潑水的戶外露營防曬系列。