我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

「臉基尼」升級附帽簷、遮眼角 熱賣30萬件

中國新聞組／北京2日電
高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）
高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

夏季高溫不斷，中國防曬特產「臉基尼」銷量也逐漸成長，今夏更有商家推出創新防曬裝備「腮紅口罩」，預計將成為爆款單品。

央視財經報導，防曬衣、防曬帽、冰絲袖套、防曬口罩等「物理防曬」裝備，近期在義烏國際商貿城裡賣得火爆，不少商家表示，今年明顯感覺到消費者對臉部防曬更加重視。而一間賣「臉基尼」的商家就表示，附帶帽簷的「臉基尼」目前已經賣出了近30萬件。

高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）
高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

除了「武裝到脖子」的「臉基尼」，還有顏色漸層的「腮紅口罩」，都是銷售爆款。這些產品也依照遮蔽面積大小有不同款式，義烏國際商貿城經營戶董薇表示，今年一款能防護到眼角的「臉基尼」銷量比較好，因為可以蓋住臉上比較容易長斑的地方，銷量同比增幅有30%。

報導說，義烏商家的銷量成長，也反映到向他們進貨的電商上。電商平台數據顯示，廣東、北京、江甦的消費者在防曬用品上消費最多，防曬衣、防曬口罩、防曬冰袖等產品近期銷量環比增長超50%。此外，服飾類的防曬新品成交額同比增長180%。

高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）
高溫持續防曬裝備銷售火爆，升級款「臉基尼」火了。（取材自央視）

此外，儘管女性是防曬服飾的主要消費者，但男性消費者也在近幾年快速增長，男士防曬衣、防曬褲等兼具涼感、速乾等多功能的防曬服飾產品正火爆起來，不少商品在電商上的月銷量超過1萬件，新品數量同比增長兩倍，其中包括防曬衣、防曬漁夫帽、男士超大號遮陽傘、戶外掛耳護頸口罩等。

有防曬服飾品牌負責人受訪表示，他們今年推出的男士防曬服達到18款，是去年的兩倍；品牌還針對年輕潮流需求，推出了防潑水的戶外露營防曬系列。

口罩 電商 北京

上一則

60歲潘功勝任人行黨委書記 料接行長 曾在哈佛、劍橋研究

下一則

浙江菜攤慶祝女兒高考705分 打8.8折竟遭網暴：應免費

延伸閱讀

一夜情風波升級…蔡徐坤疑遭封殺 豆瓣網作品全下架

一夜情風波升級…蔡徐坤疑遭封殺 豆瓣網作品全下架
中國打造「台灣小鎮」在福建 免稅城引300台商入駐

中國打造「台灣小鎮」在福建 免稅城引300台商入駐
漢堡軟糖升級「家庭號」 網看尺寸嚇傻：下巴會吃到脫臼

漢堡軟糖升級「家庭號」 網看尺寸嚇傻：下巴會吃到脫臼
時速160 青藏鐵路進入動車時代 西格段升級5小時生活圈

時速160 青藏鐵路進入動車時代 西格段升級5小時生活圈

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材