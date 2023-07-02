陝西執法「大隊」變「犬隊」 網：百姓心聲

陝西安康鎮坪縣應急管理綜合執法大隊變執法「犬隊」，該單位稱是被人惡搞，已更正。（取材自大風新聞）

陝西省一處應急管理綜合執法大隊外的牌子中的「大隊」，近日被發現疑似寫成了「犬隊」，引發網民熱議，許多人紛紛稱「老百姓心聲」、「哪裡錯了，沒看出來」。不過，該單位回應稱，原本的「大」字是被人刻意「貼上去一點」成「犬」字，已經報警並更正。警方稱已鎖定涉案人員。

海報新聞報導，日前一名網友爆料，經過陝西安康鎮坪縣應急管理局門口時，發現門上掛著牌子「鎮坪縣應急管理綜合執法大隊」中的「大」字，竟是「犬」字，並附上了多張不同角度的照片為證。該網友稱，這個「錯字」已經存在很久，質疑該局負責人是否視若無睹。

陝西安康鎮坪縣應急管理綜合執法大隊變執法「犬隊」，該單位稱是被人惡搞，已更正。（取材自大風新聞）

照片在網路上瘋傳，許多網民留言嘲諷「哪裡錯了，沒看出來」、「沒毛病」、「老百姓心聲」、「這裡面有故事」，也有人推測「看字體，好像製作是就是錯的」，也有人感嘆「改牌子易，改人心難」、「有的狗狗是人類忠實的好朋友」。

從爆料網友提供的照片，可以看到鎮坪縣應急管理局門口的牌子，除了「大」變成了「犬」，應急救援技術中心裡的「術（术）」字則少了一點變成「木」。

陝西安康鎮坪縣應急管理綜合執法大隊變執法「犬隊」，該單位稱是被人惡搞，已更正。（取材自大風新聞）

鎮坪縣應急管理局回應媒體採訪時證實網友爆料照片並非合成圖，但強調端午節 時牌子上的字還是正確的，大字上的一點是被人「惡意」貼上去的，已經報警處理，並將字牌改回正確的字。

另據香港 01報導，該管理局一名員工表示，目前當地警方已經鎖定了涉事人員。

來源：突破临界点☄️