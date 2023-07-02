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中國旅遊大巴法國遇襲 乘客嚇 ：蒙面暴徒拿石頭衝進車裡

中國新聞組／北京2日電
視頻畫面顯示，大巴車擋風玻璃被砸碎，側面玻璃也大部分缺失。(取材自北京青年報)
視頻畫面顯示，大巴車擋風玻璃被砸碎，側面玻璃也大部分缺失。(取材自北京青年報)

法國多處騷亂持續，也波及了中國遊客及商店。一輛載有41名中國遊客的大巴車在法國馬賽遭到騷亂分子的圍困和攻擊，擋風玻璃被砸，數名遊客受傷，該旅遊團已決定提前結束行程返國；一些華人在當地開的菸草等商店也在騷亂中被搶、被砸。此外，緬甸也發生中國軍事人員被疑似少數族裔武裝團體攻擊事件。

「當時我就坐在大巴車的最前方，很清楚地看到有五六個蒙面的暴徒，拿著大石頭開始砸我們的車。司機往前再開了一段路，但前方的暴徒越來越多，他們甚至還用街邊的一些圍欄擺在路中間，試圖攔住我們的車。」北京青年報報導引述在車上的王先生回憶當時情景仍心有餘悸。

報導指出，王先生和30歲的妻子馬女士是杭州臨安人，此次到法國是補度蜜月，因考慮安全選擇跟團遊，遊覽完義大利於當地時間6月28日凌晨抵達法國，準備前往馬賽酒店。在距離酒店還有不到兩公里路段上，一個當地小孩向大巴車擺手示意不要再往前開，司機仍向前行駛了10多米，接著大巴車的後方車門就被砸開。

「一個蒙面的白人暴徒趁機跑到了車裡，手上拿著石頭，但因車裡的人比較多，且後方有好幾位成年男性在抵抗，最終他才跳下了車。」王先生表示，駕駛座的擋風玻璃已被砸穿，駕駛大巴車的40歲左右波蘭籍男司機也受傷，但還是緊急調頭將車開到距離事發地兩三公里的安全地帶。

車輛已經破損嚴重，很多塊車窗玻璃都被砸碎，車上的導航系統也損壞了。「車上有五六名中國遊客被石頭砸中，受了皮外傷，後來輾轉到了酒店，所有人都不敢出去。」王先生說。眾人向當地警方報警，警方回應稱，當晚暴徒們正攻擊附近警方人員，恰好碰到大巴車並進行了襲擊。

目前該團已安全抵達瑞士，決定提前結束行程回國。馬女士在精神上受到了很大的驚嚇和刺激，她稱到瑞士後才睡了三四個小時，不敢闔眼。

此次騷擾源自6月27日法國一名警察在交通執法時射殺了一名駕車的17歲北非裔男子。歐洲時報社長張曉貝說，據悉，一些華人開的菸草店也在此次騷亂中被波及，許多商品被搶，室內設施被砸。

另中央社報導，一支載有中國軍事代表團和緬甸人員的車隊6月27日在前往克欽邦（Kachin）北部密芝那（Myitkyina）途中遭攻擊，該車隊當時正前往參加邊境安全會議，第2輛車被射了5槍。緬甸軍政府指控是克欽獨立軍所為，但該組織否認。

視頻畫面顯示，大巴車擋風玻璃被砸碎，側面玻璃也大部分缺失。(取材自北京青年報)
視頻畫面顯示，大巴車擋風玻璃被砸碎，側面玻璃也大部分缺失。(取材自北京青年報)

緬甸 華人 義大利

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