蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

24歲男子站在商場20樓樓頂邊緣徘徊。（視頻截圖）

江蘇蘇州一棟商場發生24歲青年跳樓身亡事件。網傳視頻顯示，男子站在20樓頂邊緣徘徊不時哭泣，樓下有人朝他大喊「不跳不是人」，旁邊民眾未制止還跟著嬉笑，數小時後青年就跳樓輕生。警方事後將這名起哄的67歲男子刑拘，但也引發對人情冷漠的慨嘆，前媒體人胡錫進更稱「這種場景太髒了」。而青年站在高樓至少4小時卻無人能救，也讓網民質疑警消作為。

綜合百姓關注、九派新聞報導，6月29日，江蘇蘇州吳中區木瀆鎮有一男子站在商場20樓的樓頂徘徊欲輕生。目擊者張女士稱，當天下午就看到男子爬上了高樓，之後還有人目睹他情緒崩潰，哭泣抓頭。

網傳視頻顯示，事發現場，有路人不僅未勸阻，還起哄喊「不跳不是人」，旁邊還有人哄然嬉笑。有網民爆料稱，路人說完這話幾小時後，當晚21時許，男子從高樓跳下身亡。

「在樓頂抹眼淚，抓頭。他年紀輕，閱歷不夠，已經在崩潰邊緣了，還這樣刺激他，真的很可憐。」目擊者張女士說。

目擊者張女士稱，男孩爬上了高樓，看似情緒崩潰，哭泣抓頭，已經在崩潰邊緣。（視頻截圖）

事發後，消防、公安、急救稱都趕到現場緊急處置。6月30日，吳中區委宣傳部回應，男子是因家庭瑣事輕生，不是外傳的高考 考生。木瀆派出所民警稱，會依法處理起哄者。

6月30日23時，蘇州市公安局吳中分局發布通告指出，6月29日17時許，一名24歲男子在吳中區某高層建築欲輕生。沈某（男，67歲）途經事發地，現場起哄，發表慫恿跳樓等不當言論，造成不良社會影響，沈某已被公安局依法行政拘留。

網傳視頻顯示，事發現場，有路人起哄喊「不跳不是人」，旁邊還有人哄然嬉笑。（視頻截圖）

對於沈某當時在現場對著欲輕生男子大喊「不跳不是人」，網民們怒批：「到底是什麼心態？內心有多惡劣才能這麼言語刺激？」，「怎麼可以做到如此冷血」，「這是間接殺人」，「那個語言刺激的人和旁邊哄笑的人都應該被判重刑」。也有人感嘆人情如此冷漠，「社會變了」。

中國官媒環球時報前編輯胡錫進也發文指出，這樣場景的出現真是社會的恥辱。那名跳樓男子沒能得到有效的心理施救，樓下反而有人用語言刺激他，沒有當即遭到周圍環境的訓斥、制止，旁邊還有人轟然嬉笑，「這種場景我認為太髒了」。「我蔑視並譴責『不跳不是人』的喊叫者」。

也有不少網民質疑，青年從下午就站在樓頂，警消都說到場處置，卻仍讓男子站在頂樓無助至少4小時最後仍跳樓輕生，「警察 和消防當時究竟做了什麼處置？」，「幾個小時，沒人報警，沒做救生準備嗎？」，「做了處置還救不到人，警消應該說清楚當時處置過程」。