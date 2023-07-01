大理裸體男在女浴室待8分鐘稱「誤入」 警1理由無法立案

酒店外景。（取材自大河報／資料圖片）

李女士日前在雲南大理一間酒店度假，在游泳館游泳後洗完澡，推開磨砂玻璃門準備離開時，赫見一裸體男子持手機 站在女淋浴間內，調監控發現，該裸男前後在女淋浴間待了8分鐘。警方稱男子當時是走錯了，依據「「疑罪從無」無法立案。但李女士對「走錯了卻待在裡面8分鐘」難以接受，除要求警方調查男子是否偷拍視頻，也將對涉事酒店提告。

大河報報導，6月26日下午，李女士在雲南大理洱海天域英迪格酒店11樓游泳館游完泳後去洗澡，但她洗完澡推開隔間的磨砂玻璃門時發現，一裸體男子手持手機站在女淋浴間內。李女士後來要求酒店調取監控，顯示該裸體男子在女淋浴間待了8分鐘。李女士氣憤不已，隨即報警。但警方趕到後，男子對警方說：「我是不小心走錯了。」

相關人員查看監控視頻。（取材自大河報）

根據李女士提供的視頻，出警警員稱：「疑罪從無，他說自己走錯了，我們沒法立案」。李女士說當時男子是裸體在女淋浴間裡，警員就問她「他的表情如何？」，她回答「我從女更衣室裡剛洗完澡光著身子出來，以一個女士的角度，我看著挺邪惡的」，警員則再次強調「疑罪從無」，「不能僅憑妳懷疑猜測就立案」即離開。

對此，李女士不滿地說：「我不認可這種說法。他說自己走錯了就是走錯了嗎？我的女士泳衣和女士物品放在外間那麼顯眼的地方，他要是真走錯了，肯定轉頭就出去了，怎麼會在裡面待了8分鐘？」她向警方提出質疑後，沒有得到正面反饋，警方也沒有查證男子的手機是否有偷拍視頻。

李女士並稱，事發後，她要求酒店公開道歉，但被酒店拒絕。大理洱海天域英迪格酒店方對此回應：「我們需要保護顧客隱私，這事兒處理結果只會告訴當事人，不方便對媒體透露。」

目前，李女士表示，她已聯繫律師，打算起訴該酒店，「當時我要求酒店公開道歉卻被拒絕的時候，我就說要起訴他們，酒店就說『隨便起訴』。」

大理洱海天域英迪格酒店位於大理洱海邊，是五星級酒店，酒店房價1000元至1萬元人民幣不等。

北京 康達（鄭州）律師事務所姚坤律師認為，「疑罪從無」是「刑事訴訟 法」裡的重要原則。但若警方調查後若認定該男子是誤入女浴室，則是民事糾紛，女子可要求該男子賠禮道歉、賠償精神損害撫慰金等。若警方調查認定該男子是有意闖入，則至少違反「中華人民共和國治安管理處罰法」，將面臨行政拘留及罰款。情節嚴重的，可能還會被追究刑事責任。

不過，姚律師強調，浴室經營方即酒店都未盡到安全保障義務，也應承擔相應的法律責任。