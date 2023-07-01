貓版「藥神」 上海女高材生被重判15年 家屬「沒想到會判這麼重」

上海貓版「藥神」因涉嫌生產、銷售假冒偽劣產品罪被羈押曾引發關注。（視頻截圖）

上海女高材生胡某艷涉嫌生產、銷售、藥品「貓藥案」，6月30日，一審宣判被判有期徒刑15年，處罰金4000萬元，其弟弟作為從犯，被判處有期徒刑8年。

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綜合媒體報導，2019年，胡某艷憑藉自己化學研究生的專業能力，改良可治「貓傳腹」病的化合物GS441524分子式，但在未獲得新獸藥審批的情況下，就將這種化學物質作為添加劑，加入另一款已獲得合法生產批文的獸藥清溫敗毒片中，以「傳腹康」的名義生產、銷售。

當時，她合成的藥物在上海愛貓人士圈裡被奉為「救命藥」，她也被患貓主人們喚作「藥神」。

2021年4月，上海警方以涉嫌生產、銷售偽劣產品，將胡某艷等人抓捕。

警方調查後認定，胡某艷等人套用合法批文獲得的銷售金額為1000萬餘元，而據被告代理律師透露，本案的銷售金額定為8000餘萬元。

2023年6月30日，上海鐵路運輸法院開庭審理此案。被告人親友以及被告代理律師表示，法院當庭宣判，被告人胡某艷被判有期徒刑15年，並處罰金4000萬元；其弟弟作為從犯，被判處有期徒刑8年。

報導說，胡某艷認為，自己製藥的初衷是幫助病患貓，並沒有對貓產生危害，本以為面臨的將是行政處罰，沒想過會涉嫌刑事犯罪。家屬對此量刑結果也感到意外，「沒想到會判這麼重」。

有律師指出，獸藥是要經過嚴格的國家審批標準的，在犯罪構成要件當中，能不能產生實際效果並非評判依據，更多的是侵害產品質量管理規範造，擾亂產品管理秩序，繼而構成犯罪。