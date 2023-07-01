我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

貓版「藥神」 上海女高材生被重判15年 家屬「沒想到會判這麼重」

中國新聞組／北京1日電
上海貓版「藥神」因涉嫌生產、銷售假冒偽劣產品罪被羈押曾引發關注。（視頻截圖）
上海貓版「藥神」因涉嫌生產、銷售假冒偽劣產品罪被羈押曾引發關注。（視頻截圖）

上海女高材生胡某艷涉嫌生產、銷售、藥品「貓藥案」，6月30日，一審宣判被判有期徒刑15年，處罰金4000萬元，其弟弟作為從犯，被判處有期徒刑8年。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2019年，胡某艷憑藉自己化學研究生的專業能力，改良可治「貓傳腹」病的化合物GS441524分子式，但在未獲得新獸藥審批的情況下，就將這種化學物質作為添加劑，加入另一款已獲得合法生產批文的獸藥清溫敗毒片中，以「傳腹康」的名義生產、銷售。

當時，她合成的藥物在上海愛貓人士圈裡被奉為「救命藥」，她也被患貓主人們喚作「藥神」。

2021年4月，上海警方以涉嫌生產、銷售偽劣產品，將胡某艷等人抓捕。

警方調查後認定，胡某艷等人套用合法批文獲得的銷售金額為1000萬餘元，而據被告代理律師透露，本案的銷售金額定為8000餘萬元。

2023年6月30日，上海鐵路運輸法院開庭審理此案。被告人親友以及被告代理律師表示，法院當庭宣判，被告人胡某艷被判有期徒刑15年，並處罰金4000萬元；其弟弟作為從犯，被判處有期徒刑8年。

報導說，胡某艷認為，自己製藥的初衷是幫助病患貓，並沒有對貓產生危害，本以為面臨的將是行政處罰，沒想過會涉嫌刑事犯罪。家屬對此量刑結果也感到意外，「沒想到會判這麼重」。

有律師指出，獸藥是要經過嚴格的國家審批標準的，在犯罪構成要件當中，能不能產生實際效果並非評判依據，更多的是侵害產品質量管理規範造，擾亂產品管理秩序，繼而構成犯罪。

上一則

影響上級檢查視野？ 甘肅農戶門口玉米被強制拔掉 涉事幹部道歉

下一則

辜朝明：中陷「資產負債表衰退」 應祭財政刺激措施

延伸閱讀

沉迷炒股欠債 狠殺妻還想藏屍 上海男一審判死

沉迷炒股欠債 狠殺妻還想藏屍 上海男一審判死
女同事遭前上司性侵 按摩女出庭說謊幫脫罪被判4月刑

女同事遭前上司性侵 按摩女出庭說謊幫脫罪被判4月刑
暑假出國好難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

暑假出國好難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」
這麼多藥…孩童感冒 上海連鎖藥店竟開800多元藥品

這麼多藥…孩童感冒 上海連鎖藥店竟開800多元藥品

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵